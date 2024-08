L’ex sacerdote giramondo torna a casa 

È tornato a Gonnosfanadiga dopo aver girato il mondo. Ci resterà ancora per un mese e mezzo. Sta per pubblicare un libro (ne ha scritti 12) sugli indigeni australiani e sogna di presentarlo nel suo paese. «La mia terra mi ha dato tanto, ho potuto scrivere tanti libri grazie al legame con la mia Isola e ai valori che mi ha insegnato. Adesso voglio restituire qualcosa raccontando ai gonnesi un popolo lontano che ho avuto l’onore di conoscere molto bene», dice Severino Concas, noto Lino. 94 anni, ex sacerdote e insegnante di lettere che vive a Melbourne dal 1964.

Gli studi

Lino Concas a 14 anni lascia Gonnos. Va a Cagliari per studiare in seminario per frequentare il ginnasio. «Ero nel capoluogo quando sono iniziati i primi bombardamenti nel 1943. Il collegio chiuse e tornai a Gonnosfanadiga. Ricordo il bombardamenti in via Marconi. Accanto a me c’erano corpi senza vita, è un immagine che non si dimentica. In seguito mentre eravamo diretti a Sassari, dove mi trasferii per continuare gli studi, il nostro treno venne mitragliato. Non mangiavo da giorni e un soldato mi diede un pezzo del suo panino». All’età di 27 anni venne ordinato sacerdote e da subito arrivarono i primi incarichi. «Prima come viceparroco – racconta - poi direttore del seminario. Ma volevo di più, volevo andare dove la gente moriva di fame perché sapevo cosa significava, desideravo partire per l’Africa. Conobbi un parroco che mi spiegò che anche in Australia i nostri connazionali emigrati non se la passavano bene. Lavoravano come braccianti nelle coltivazioni di tabacco e canna da zucchero. Il lavoro non era semplice ed erano costretti a vivere in zone remote dell’Australia. Sentendo i racconti di questo missionario decisi di partire». Per sette anni visse a contatto con gli emigrati. Creò una scuola per insegnare l’italiano e aiutò tantissime persone in difficoltà.

La moglie

«Proprio in quegli anni ho conosciuto Pina – racconta – Lino Concas - è stato subito amore. Così chiesi a Papa Paolo VI la dispensa. Lasciai la chiesa e sposai mia moglie. Le nostre vite ormai erano in Australia e lì ho deciso di dedicarmi alle mie passioni, in particolare alla scrittura e all’insegnamento. Ho diretto il settimanale “Il Campanile”, ho fondato il circolo letterario di Melbourne e ho iniziato a insegnare lettere in un collegio cattolico». Lino Concas, finora ha pubblicato 12 libri di poesie, il primo nel 1965. Sta per pubblicare un libro sugli indigeni australiani che vorrebbe presentare a Gonnosfanadiga. «Sono molto legato al mio paese – sottolinea - quando ho nostalgia penso al Monte Linas e alla Grotta della Madonna. Penso anche che non tornerò più a Gonnos, il viaggio è troppo lungo e non sono poi così giovane. Spero di riuscire a presentare il libro nel mio adorato paese».

