L’ex rossoblù Sulemana beffa la Roma di Ranieri 

Atalanta 2

Roma 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kossounou; Bellanova (37' st Ruggeri), Pasalic (23' st Sulemana), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (23' st Samardzic), Lookman (43' st Brescianini); Retegui (43' st Maldini). In panchina Rui Patricio, Rossi, Comi, Obric, Bernasconi, Idele, Riccio. Allenatore Gasperini.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch (31' st Pisilli), Cristante, Koné (41' st El Shaarawy), Angelino; Soulé, Shomurodov (41' st Baldanzi); Dovbyk (41' st Saelemaekers). In panchina De Marzi, Marcaccini, Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Salah-Eddine, Paredes, Gourna-Douath, Dybala. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 9' Lookman, 32' Cristante; nel st 31' Sulemana.

Bergamo. Bergamo stappa lo spumante e festeggia insieme ai giocatori: anche la prossima stagione la Dea se la giocherà con le big del calcio europeo. L’Atalanta batte con il punteggio di 2-1 la Roma (che era imbattuta da diciannove gare) e si qualifica così con due giornate di anticipo per la prossima Champions League. Decidono i gol di Lookman e Sulemana inframezzati dal momentaneo pareggio di Cristante. Ancora decisivo Lookman, pareggia l'ex di turno Cristante, poi il vantaggio definitivo dell'ex Cagliari Sulemana, entrato dalla panchina, al 76’. Nerazzurri certi del terzo posto, Ranieri manca il sorpasso alla Juventus e alla Lazio.

Ranieri furioso

«Ma come fate a dire che non era rigore? Come fate a dire di no? Si vede che Pasalic va a toccare il mio giocatore». Ranieri non contiene la rabbia. «L'Atalanta è una signora squadra. Tanti complimenti a loro ma quello che vorrei sapere da voi è perché è intervenuto il Var? Il regolamento non lo prevede», sbotta sir Cluadio. Il gol di Sulemana? «Mi mangio le mani perché l’anno scorso lo avevo a Cagliari e gli dicevo sempre di tirare in porta».

RIPRODUZIONE RISERVATA