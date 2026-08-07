L’ex rossoblù Del Fabro: «Vi presento Kevin Carlos: se parte, non lo prendi più» 

«In Serie A potrebbe fare davvero benissimo». Parola di Dario Del Fabro, difensore classe 1995 di Alghero, nel Cagliari dall’Under 14 fino alla prima Squadra, con 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia. E che in una delle sue successive tappe lontano dall’Isola ha rappresentato un primo vero collegamento tra il rossoblù e Kevin Carlos, attaccante spagnolo ancora una volta nella lista dei desideri per il mercato. I due hanno condiviso la stagione 2023-2024, con la maglia dell’Yverdon, in Svizzera.

«Per entrambi è stata un’esperienza molto positiva», il ricordo di Del Fabro. «Kevin Carlos era arrivato con un profilo basso perché veniva da campionati non entusiasmanti nelle seconde squadre spagnole, ma dopo le prime partite è riuscito con grande prepotenza a dominare il campionato e se ci siamo salvati è stato soprattutto grazie ai suoi gol». E infatti, al suo primo anno in Svizzera, Kevin Carlos segnerà 14 reti chiudendo quella Super League da capocannoniere. «In allenamento c’erano grandi botte, tanti duelli e scontri fisici», racconta Del Fabro con una risata: «È un attaccante completo, fisicamente è quasi “immarcabile”, potentissimo. Poi quando parte in campo aperto non lo prendi più: ha un’accelerazione davvero importante, che lo porta a picchi intorno ai 35 km/h».

Per Kevin Carlos, l’anno all’Yverdon fu quello dell’esplosione, con vari club europei che iniziarono a interessarsi al suo profilo e le prime chiamate da Cagliari. «In passato ne parlammo, lui essendo un grande professionista mi chiese delle strutture d’allenamento e gli raccontai un po’ della città». Ma non se ne fece nulla, perché prima andò a Basilea, dove si confermò su standard elevati con 13 gol in campionato, e poi al Nizza. In Francia ha avuto difficoltà a superare la concorrenza. E allora chissà che dopo le fasi di conoscenza, l’estate 2026 non possa essere quella giusta per il suo sbarco a Cagliari. «Dal punto di vista caratteriale», dice Del Fabro, «è un ragazzo splendido, grande lavoratore, umile, sempre molto solare. Spero vada a Cagliari, perché in Serie A potrebbe fare molto bene. Un giocatore simile? Duvan Zapata».

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