L’ex rossoblù Capone trovato morto in una suite d’albergo   

Sabato sera la festa in albergo per un battesimo, poi la nottata di divertimento trascorsa in alcuni locali del lungomare cagliaritano di Su Siccu e la decisione di andare a dormire nello stesso hotel di proprietà di un carissimo amico così come fatto anche da altri conoscenti. E la tragedia si è consumata proprio qui, in una suite a due piani di Palazzo Tirso, con vista sul porto di via Roma: Andrea Capone, 43 anni, ex centrocampista del Cagliari Calcio, è stato trovato morto dal personale della pulizia ieri mattina. Immediato l’allarme con medici del 118 che non ha potuto far nulla. Capone, secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia che si sta occupando della vicenda, avrebbe raggiunto il bagno al piano superiore della stanza e nel tornare giù dalle scale è caduto battendo la testa. Se sia morto per il trauma cranico e le diverse ferite o se invece abbia avuto un malore tale da non lasciargli scampo non è ancora chiaro. Oggi il pm Marco Cocco dovrebbe disporre l’autopsia.

La ricostruzione

Sulla morte dell’ex centrocampista rossoblù sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile, gli agenti delle volanti e gli esperti della Scientifica. Sono stati subito sentiti i conoscenti e gli amici con cui Capone aveva trascorso la serata e la nottata. Da chiarire soprattutto se ci fosse qualcuno nella camera da letto. Dalle indagini non è emerso niente che possa far pensare a un’aggressione o a un fatto accidentale con altre persone coinvolte: per i poliziotti, Capone sarebbe entrato da solo nella stanza. Gli inquirenti hanno già visionato alcune immagini delle telecamere di sorveglianza presenti negli spazi comuni dell’hotel. Non sarebbero emersi movimenti sospetti. Ovviamente tutti gli accertamenti, compresi quelli tecnici sul telefono cellulare della vittima e quelli tossicologici disposti dal magistrato di turno, vanno avanti.

La disperazione

La scoperta del corpo senza vita del 43enne è stata fatta verso le 11,30. E così piazza Deffenu si è popolata di ambulanze del 118, pattuglie delle volanti, mezzi della Scientifica e del personale di Medicina Legale. Piano piano sono iniziati ad arrivare gli amici e alcuni familiari di Capone. La notizia è rimbalzata sui siti di informazione e sui social. Enorme la disperazione di chi lo conosceva bene. In tanti non riescono a capire perché l’ex centrocampista rossoblù abbia trascorso la notte nell’albergo: «Era abitudinario e non dormiva mai fuori casa». Lo zio Francesco Fanni ha spiegato: «Dopo la festa del battesimo del figlio di un suo carissimo amico, Andrea così come altri conoscenti, hanno deciso di dormire nell’hotel dove c’era stato il ricevimento». Durante i festeggiamenti aveva anche ricordato suo padre Franco: proprio sabato sarebbe stato il suo compleanno. «Ha fatto un brindisi per lui». Anche il familiare ha poi confermato: «Era solo in camera». Insomma si sarebbe trattato, almeno secondo quanto emerso dalle indagini svolte fino a tarda sera dalla Polizia, si una tragica fatale caduta o di un malore.

Le novità

E dopo il lavoro certosino della Scientifica e dell’equipe di medicina legale, in serata il corpo di Capone è stato portato al Brotzu a disposizione dell’autorità giudiziaria. E oggi il pm dovrebbe disporre l’autopsia.

