L’ex ripetitore annega nel degrado 

Da sede del maxi ripetitore radiofonico alla possibilità di diventare un presidio per le forze dell’ordine, fino all’occupazione abusiva del 2018. Molti si sono dimenticati dell’ex postazione Rai lungo la vecchia 131, ma non gli abitanti di Cortexandra, che ogni giorno convivono con uno stabile in stato di abbandono.

Abbandono

I locali, un tempo utilizzati per la gestione di una grande antenna radio alta circa 80 metri, risultano inutilizzati da oltre un decennio. «Sono disabitati da più di quindici anni», racconta Gianluca Liggi, residente della zona. «Qualche anno fa furono occupati abusivamente da una famiglia rom che aveva sfondato l’ingresso e si era stabilita all’interno per quasi un anno e mezzo. Le procedure di sgombero furono lunghe e nel frattempo avevano allestito una piccola attività di meccanica, con carcasse di auto sparse nell’area».

Dopo lo sgombero, avvenuto circa cinque anni fa, l’area è stata murata ma non riqualificata. «È un peccato che un bene così importante, per la posizione strategica, sia lasciato all’incuria», prosegue Liggi. «In passato si era parlato della possibilità di realizzare una stazione dei carabinieri o un presidio dello Stato, ma il progetto è stato abbandonato. Il rischio è che possa essere occupato nuovamente».

I problemi

A preoccupare i residenti non è solo lo stato dello stabile, ma anche le conseguenze indirette legate alle vecchie infrastrutture. Una delle criticità riguarda infatti la viabilità interna del quartiere. «Il collegamento sterrato tra via 8 Marzo e via 9 Novembre non può essere asfaltato. Sotto passa un cavedio legato all’impianto dell’antenna», spiega Liggi. «Così la strada resta piena di buche e basta una pioggia o il passaggio di mezzi pesanti per renderla ancora più difficile da percorrere». Una situazione confermata anche da altri residenti, che sottolineano come l’area, di quasi 100mila metri quadrati, sia rimasta per anni senza una destinazione chiara. «Io vivo qui da dodici anni e l’ho sempre vista in queste condizioni», lamenta Filippo Soggiu. «Più volte hanno promesso di fare qualcosa ma non è mai cambiato nulla. In alcuni periodi si vedevano persone che cercavano di entrare, e questo ha creato preoccupazione tra i residenti».

Le ipotesi

Tra gli abitanti resta forte la sensazione di un’occasione mancata. In passato si era parlato di un riutilizzo dell’area: da spazi per servizi pubblici a impianti sportivi o strutture utili alla comunità, ma nessuna ipotesi si è concretizzata.

Oggi lo stabile è chiuso. La richiesta di chi abita da queste parti è semplice: evitare che l’area continui a rappresentare un vuoto urbano e ridare funzione ad una possibile risorsa per il quartiere.

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