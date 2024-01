L’Ex Regio Museo e Cagliari rendono omaggio  a Ferruccio Barreca 

Un vero gentiluomo. Una persona di grande spessore scientifico e culturale. Un divulgatore appassionato. A Ferruccio Barreca la Sardegna deve molto, e non solo perché l’archeologo di origini romane contribuì, con l’intensa attività di scavo che avviò nella zona sud occidentale dell’isola nella seconda metà del ’900, a estendere le conoscenze sulla civiltà fenicio punica. Anche per la sua opera di divulgazione ante litteram, che riconobbe ai musei una funzione educativa, affrancandoli dalla riduzione a luoghi di sola conservazione.

Cerimonia

A 100 anni dalla sua nascita (morì nel 1986), l’archeologo che avviò gli scavi a Monte Sirai, Sant’Antioco e del tempio di Antas, a Fluminimaggiore, collaborò con Sabatino Moscati, fu Soprintendente alle attività culturali e docente di Archeologia fenicia e punica all’Università di Cagliari, sarà ricordato domani pomeriggio a Cagliari, nell’Ex Regio Museo, dalle 16.30 alle 19. In sua memoria, verrà apposta nella Ianua Doro Levi, all’ingresso, una targa con una sua citazione, e gli sarà dedicata la Sala conferenze del Museo.

Le video testimonianze

Nel corso della serata, organizzata dai Musei nazionali di Cagliari, saranno proiettati due preziosi filmati, girati da Videolina, uno del 1978 e un’altro del 1982, in cui Barreca, che si trasferì in Sardegna alla fine degli anni Cinquanta, mostra la sua ampia efficacia comunicativa. Introdotta da Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali, e coordinata da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Consiglio di amministrazione dei Musei Nazionali, alla cerimonia interverranno: Alessandro Fiori, direttore tecnico del Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, che racconterà il recupero dei filmati: un caso di archeologia visiva; Mariano Zuddas, decano del personale dei Musei che ha salvato il video del 1978; Giacomo Serreli, giornalista e autore dell’intervista a Barreca dell’82; Raimondo Zucca, epigrafista e storico che traccerà la biografia di «un italiano che divenne un sardo illustre»; Lia Careddu, attrice, che leggerà la commemorazione di Mario Melis, ex-presidente della Regione Sarda, in onore dello studioso. Con la donazione, da parte di Giannina Liccardi, di diversi cimeli appartenuti al soprintendente e alcune testimonianze di persone che lo hanno conosciuto, si concluderà l’appuntamento dedicato al suo ricordo. Sarà una serata in cui, tiene a precisare Maria Antonietta Mongiu, il protagonista è Ferruccio Barreca, e, grazie ai filmati, si potrà apprezzare, dalla sua viva voce, la forte vocazione di scienziato e divulgatore. Sia nel ‘78, davanti alle telecamere dell’esordiente televisione sarda, allorché presentava il Museo archeologico nazionale, sia vent’anni dopo, quando, al microfono di un giovanissimo Serreli, illustrava il restauro di un reperto del complesso statuario di Monte Prama.

Muscolino e Mongiu

«L’iniziativa dei Musei nazionali» spiega Francesco Muscolino, «si inserisce nel percorso di ricostruzione delle genealogie fondative dell’archeologia in Sardegna, avviato nell’Ex Regio lo scorso anno, con la dedicazione della sala Ex Preistorica a Giovanni Lilliu. Abbiamo deciso di intitolare i vari ambienti ai padri dell’archeologia, dell’antichistica e della storia dell’arte sarde». La targa di Barreca, prosegue Muscolino, «sarà collocata vicino a quelle di Francesco Cocco Ortu e Antonio Gramsci, nella Ianua Doro Levi, accanto ai busti di Giovanni Spano, Alberto La Marmora, Antonio Taramelli e il ritratto di Filippo Vivanet, di coloro, insomma, che hanno diretto il Museo archeologico nazionale di Cagliari». Secondo Mongiu, poi: «Ferruccio Barreca, splende di una luce particolarissima perché fu quello che portò gli studi fenicio-punici a un livello tale per cui non è un caso se nel 1988, due anni dopo la sua morte, a cura di Sabatino Moscati, si allestì a Venezia, una mostra sui fenici che cambiò totalmente lo sguardo del mondo scientifico su questo popolo. A ragione, perché, nel Mediterraneo, fu importante quanto lo furono i greci, i micenei, gli etruschi e i romani».

