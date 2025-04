L’ex reggia tornerà a splendere 

Gli ottomila metri quadri di estensione sembrano pochi davanti alla grandezza della sua storia. Per l’antica reggia giudicale di piazza Manno, solido simbolo del passato medievale cittadino e futura sede della prefettura, si apre un nuovo capitolo da scrivere con un concorso di idee, illustrato ieri durante un evento che ha aperto la struttura alla città.

L’open day

Che l’occasione fosse unica lo si è capito chiaramente ieri dal successo dell’open day a cui hanno preso parte moltissimi architetti e ingegneri. «Quest’apertura straordinaria segna l’inizio della fase progettuale» ha spiegato la direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio Rita Soddu alla presenza del direttore centrale dei servizi al Patrimonio dell’Agenzia, Massimo Babudri, del prefetto Salvatore Angieri, della soprintendente Monica Stochino e alle massime autorità cittadine. «Vogliamo sottrarre questo monumento così amato dagli oristanesi e dai sardi all’incuria» ha aggiunto.

Il concorso

Fino al prossimo 3 giugno sarà possibile partecipare al concorso di idee che premierà le migliori proposte con un montepremi di 140mila euro (60.000 euro al primo classificato, che potrà ottenere anche le successive attività di progettazione, 25.000 al secondo, 20.000 al terzo, 15.000 al quarto e 10.000 al quinto oltre a due eventuali menzioni speciali, con un premio da 5.000 euro). L’intento è trasformare l’ex carcere in un polo multifunzionale: la futura destinazione prevede l’insediamento della nuova sede della prefettura (oggi in locazione passiva nello stabile di via Beatrice d’Arborea a un costo annuo di 248mila euro), un museo della memoria carceraria e spazi dedicati alla cultura e alla partecipazione civica. Una triplice anima (istituzionale, storica e culturale) per valorizzare ogni stratificazione del complesso architettonico. «Da luogo di esclusione sociale a luogo di massima inclusione - ha puntualizzato Rita Soddu - con l’apertura dei varchi saranno garantiti anche l’attraversamento e la fruizione dei giardini interni e del camminamento superiore».

Il futuro

Per la riqualificazione dei quattro fabbricati principali e dei corpi accessori il costo non potrà superare i 22 milioni 700mila euro (14 milioni e mezzo per l’importo stimato dei lavori e 8 milioni e 200mila a disposizione della stazione appaltante), si conta di chiudere il cantiere in quattro anni. I progettisti dovranno sviluppare la propria idea attraverso un masterplan dell’intera area. Dovranno essere definite la distribuzione degli uffici nei fabbricati e il nuovo utilizzo degli ex alloggi di servizio, sarà individuata un’area nell’ex ala detentiva per la creazione di uno spazio della memoria. E ancora saranno realizzate nuove volumetrie, ridefinito l’utilizzo delle corti esterne con l’eventuale creazione di spazi a uso pubblico e l’integrazione delle aree cortilizie con la piazza e la viabilità circostante. «È una sfida complessa - ha dichiarato il direttore Babudri - architetti e ingeneri hanno una grossa responsabilità perché una volta rigenerato questo sito resterà alla città per decenni».