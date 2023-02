L’ex ragazza picchiata: «Ebbi paura» 

Minacce, violenza e lesioni. Questi i capi d’imputazione contro Claudio Dettori, accusato di aver gettato a terra l’ex ragazza, nei giardini di via Tavolara nel gennaio 2019, dopo aver tentato di “infilarla” in un cestino della carta straccia. Un episodio divenuto prima virale in un video sul web e poi sfociato nel processo che ieri in tribunale (giudice Antonietta Crobu) ha visto testimone la parte offesa.

La giovane ha ricordato il litigio tra i due, rispondendo alle domande della pm Ilaria Achenza e di Paola Alessandra Pittalis, legale dell’imputato, e le presunte minacce di Dettori nell’occasione, precedenti all’aggressione, tra cui quelle di gettare la donna in un cassonetto e di farla picchiare dalle sue amiche. «Ho avuto paura”, rivela la 26enne che aveva dovuto in seguito ricorrere alle cure del pronto soccorso. Claudio Dettori, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Antonio Fara, deporrà nella prossima udienza.

