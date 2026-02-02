L’ex Questura diventa scuola 

“Adesso corriamo”. Parola del sindaco metropolitano, Giuseppe Mascia che ieri, nel Palazzo della Provincia, ha illustrato la nascita delle prime tre opere infrastrutturali che portano la firma dell’Ente e il contributo dei fondi da 15 milioni di euro licenziati lo scorso anno dalla Regione. Tre i poli d’azione, cultura, sport e turismo, tra Sassari, Alghero e Benetutti, per altrettanti interventi che, al momento, si trovano nello step del progetto di fattibilità tecnico esecutiva. «Vogliamo creare un plesso in città del liceo artistico Figari, liberando la succursale di Serra Secca, con un’operazione di dimensione provinciale», descrive Mascia l’obiettivo più imponente da 14 milioni di euro. Gli edifici scelti sono l’Ex Questura e l’Ex Archivio di Stato, a un passo dai giardini pubblici, e chiusi da tempo. «Sarà una scuola progettata - riferisce Vittoria Loddoni, dirigente dell’Edilizia scolastica e non scolastica per la Città Metropolitana - con tutti i parametri del nuovo millennio, considerando anche quello energetico».

«Quindici aule, 375 studenti, 2mila mq per gli spazi scolastici - sintetizza Andrea Garrucciu, funzionario della struttura - e 3800 mq per quelli convittuali». Perché la struttura si candida a ospitare con la foresteria anche alcuni studenti fuori sede ovviando a una esigenza che pochi riferimenti assolvono in città. Il prossimo passaggio sarà la negoziazione e l’eventuale reperimento di ulteriori risorse perché le progettazioni erano state fatte con il computo metrico dei prezzi di 4 anni fa.

Alghero e Goceano

È di 600mila euro la provvista per il secondo intervento che consisterà nel completamento della palestra del liceo “F. Costantino” di Alghero. «Verrà integrata - spiega la dirigente - con il complesso sportivo di Maria Pia e si presterà a un utilizzo scolastico aprendosi alla città». La terza opera, da 400mila euro, sarà la riqualificazione dell’area termale di San Saturnino a Benetutti nell’ambito del progetto Goceano. Il trio di interventi rappresenta il primo slancio in avanti della Città Metropolitana. Ma servono idee e iniziative, come invocato dalla presidente della Regione Alessandra Todde in un recente incontro. «Lavoriamo - conferma il direttore generale Giovanni Spanedda - per dotarci di un parco progetti che consenta di accedere a finanziamenti ad hoc».

RIPRODUZIONE RISERVATA