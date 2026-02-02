VaiOnline
Sassari.
03 febbraio 2026 alle 00:27

L’ex Questura diventa scuola 

In arrivo 14 milioni: riqualificazione urbana e spazi per il Liceo Figari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Adesso corriamo”. Parola del sindaco metropolitano, Giuseppe Mascia che ieri, nel Palazzo della Provincia, ha illustrato la nascita delle prime tre opere infrastrutturali che portano la firma dell’Ente e il contributo dei fondi da 15 milioni di euro licenziati lo scorso anno dalla Regione. Tre i poli d’azione, cultura, sport e turismo, tra Sassari, Alghero e Benetutti, per altrettanti interventi che, al momento, si trovano nello step del progetto di fattibilità tecnico esecutiva. «Vogliamo creare un plesso in città del liceo artistico Figari, liberando la succursale di Serra Secca, con un’operazione di dimensione provinciale», descrive Mascia l’obiettivo più imponente da 14 milioni di euro. Gli edifici scelti sono l’Ex Questura e l’Ex Archivio di Stato, a un passo dai giardini pubblici, e chiusi da tempo. «Sarà una scuola progettata - riferisce Vittoria Loddoni, dirigente dell’Edilizia scolastica e non scolastica per la Città Metropolitana - con tutti i parametri del nuovo millennio, considerando anche quello energetico».

«Quindici aule, 375 studenti, 2mila mq per gli spazi scolastici - sintetizza Andrea Garrucciu, funzionario della struttura - e 3800 mq per quelli convittuali». Perché la struttura si candida a ospitare con la foresteria anche alcuni studenti fuori sede ovviando a una esigenza che pochi riferimenti assolvono in città. Il prossimo passaggio sarà la negoziazione e l’eventuale reperimento di ulteriori risorse perché le progettazioni erano state fatte con il computo metrico dei prezzi di 4 anni fa.

Alghero e Goceano

È di 600mila euro la provvista per il secondo intervento che consisterà nel completamento della palestra del liceo “F. Costantino” di Alghero. «Verrà integrata - spiega la dirigente - con il complesso sportivo di Maria Pia e si presterà a un utilizzo scolastico aprendosi alla città». La terza opera, da 400mila euro, sarà la riqualificazione dell’area termale di San Saturnino a Benetutti nell’ambito del progetto Goceano. Il trio di interventi rappresenta il primo slancio in avanti della Città Metropolitana. Ma servono idee e iniziative, come invocato dalla presidente della Regione Alessandra Todde in un recente incontro. «Lavoriamo - conferma il direttore generale Giovanni Spanedda - per dotarci di un parco progetti che consenta di accedere a finanziamenti ad hoc».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 