L’ex provveditorato? Una discarica 

C’è una discarica a cielo aperto dentro e fuori il perimetro dell’ex Provveditorato agli studi di Elmas, di proprietà della Città metropolitana di Cagliari. A distanza di 3 mesi dal maxi blitz col quale le forze dell’ordine (poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco coordinati da Questura e Prefettura) avevano fatto sgomberare l’edificio situato in viale Cagliari occupato, a poche centinaia di metri dall’imbocco sulla Statale 130, nulla è cambiato. Ammassi di rifiuti abbandonati regnano sovrani, in compagnia delle erbacce, dietro e davanti al cancello d’ingresso dove è affisso il cartello “stabile sottoposto a sequestro preventivo” firmato dal corpo di Polizia metropolitana.

Occupazione

L’ampio fabbricato alto tre piani è stato occupato abusivamente, da aprile 2023 fino all’ottobre 2024, da una cinquantina di uomini e donne di nazionalità straniera, alcuni dotati di regolare permesso di soggiorno, altri da identificare.

In una vecchia nota firmata da alcuni consiglieri comunali del Pd si leggeva che gli stranieri che occupavano la tendopoli cagliaritana di viale La Plaia erano stati trasferiti sulla base delle indicazioni emerse da un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Un trasferimento ritenuto ancora oggi «inopportuno, grave e inaccettabile». Il 23 ottobre scorso lo sgombero in base a un decreto del Tribunale di Cagliari: gli extracomunitari hanno abbandonato lo stabile senza tuttavia portarsi appresso tutti i loro averi.

La situazione

Biciclette, valigie, bustoni pieni di capi d’abbigliamento e altri contenenti rifiuti vari compongono una brutta cartolina di “benvenuto” che, seppur di competenza della Città metropolitana, grava sul territorio masese: «Attualmente - ha dichiarato la sindaca Maria Laura Orrù - ci risulta che siano in corso le procedure di dissequestro e che lo stabile sia stato dotato di un sofisticato impianto di videosorveglianza per evitare che venga occupato di nuovo. Abbiamo sollecitato a più riprese la risoluzione degli annosi problemi gravanti su quel triangolo di terra. Si tratta di una soluzione delicata e di non facile soluzione, ma il Comune vigilerà affinché venga ripristinata la normalità».

Città metropolitana

«Stiamo procedendo», fanno sapere dagli uffici della Città Metropolitana, «con l’istanza di dissequestro. È previsto un finanziamento da un milione di euro per la riqualificazione dell’immobile che verrà destinato all’edilizia scolastica».

Intanto, come primo passo, si procederà con la bonifica: «Stiamo facendo la stima delle risorse da stanziare per la bonifica dai rifiuti lasciati dagli occupanti», chiudono dalla Città metropolitana. Le tapparelle mezzo sollevate e le finestre semi aperte fanno ben sperare in un inizio prossimo.

