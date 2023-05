L’ex provveditorato sta per diventare casa dello studente 

L'ex provveditorato di via Veneto diventa casa dello studente per combattere l'abbandono scolastico in provincia di Nuoro. Tutto è frutto del progetto Span (acronimo di studenti pendolari a Nuoro) e «nasce da un dato statistico oggettivo - spiega il dirigente del settore programmazione e sviluppo della Provincia di Nuoro, Fabrizia Sanna -. Oltre il 60% degli studenti della Provincia sono pendolari, questo incide anche sul prosieguo degli studi; come ente pubblico è nostro dovere prestare attenzione».

Nell'edificio rimesso quasi interamente a nuovo per un costo pubblico di 2 milioni e 500mila euro, potranno essere accolti circa 60 studenti. La priorità verrà data a quelli delle scuole superiori, ma non si esclude la possibilità di poter ospitare universitari ed exchange students. A stabilirlo sarà la ditta che lo prenderà in gestione: «Abbiamo terminato tutti gli interventi di riqualificazione con un finanziamento che rientrava nel piano di rilancio del nuorese 2014-2016. A breve completeremo l'esterno con un giardino, e abbiamo già individuato la ditta che si occuperà degli arredi. Entro fine anno contiamo di avviare almeno una manifestazione di interesse per trovare un gestore alla nuova casa dello studente», dice Sanna.

Il piano ha coinvolto anche gli alunni del vicinissimo liceo Fermi che tramite un percorso didattico Asoc (A scuola di OpenCoesione) hanno analizzato tutti gli stati di avanzamento del progetto: «Gli studenti sono stati degli osservatori/analisti. Hanno lavorato accedendo a una piattaforma che illustra i vari finanziamenti pubblici disponibili, selezionando l'ex provveditorato (che compariva tra questi). La ricerca è andata avanti con l'analisi dei dati, con un sopralluogo e con il confronto diretto della Provincia insieme all’amministratore Costantino Tidu e a Fabrizia Sanna che hanno dimostrato una forte disponibilità nel spiegare l'iter», spiega la docente Monica Maricosu. La collaborazione tra ente pubblico e scuola è cominciata a novembre 2022 e si è conclusa con ottimi risultati martedì scorso: il liceo, infatti, si è conquistato un posto alla finale nazionale Asoc. «Il contatto con questi "nuovi" cittadini attivi, interessati, consapevoli ci ha permesso di sviluppare ulteriori spunti di riflessione e idee che coinvolgeranno le scuole», afferma Sanna.

