L’ex primo ministro separatista arrestato dalle forze azere  

Baku. Ruben Vardanyan, l’ex primo ministro dei separatisti del Nagorno-Karabakh, è stato arrestato dalle guardie di frontiera dell’Azerbaigian mentre cercava di raggiungere l’Armenia insieme a decine di migliaia di residenti dell’enclave, timorosi per le possibili rappresaglie da parte delle forze di Baku che la settimana scorsa hanno preso il controllo della regione dopo i conflitti che si sono succeduti per oltre trent’anni provocando carneficine e odii profondi. La moglie di Vardanyan, Zonabend, ha chiesto a tutti «preghiere e sostegno per il rilascio» del marito, che è stato trasferito a Baku e consegnato a non meglio precisate «agenzie governative» che dovranno prendere decisioni sul suo futuro.

Nei giorni scorsi, il presidente azero Ilham Aliyev aveva cercato di fugare i timori della comunità internazionale per una possibile pulizia etnica, promettendo un’integrazione pacifica della popolazione nell’Azerbaigian. Allo stesso tempo però Aliyev aveva annunciato che alcuni «elementi del regime criminale», cioè del governo separatista, sarebbero stati «portati davanti alla giustizia». Tra loro dovrebbe esserci Vardanyan, miliardario russo-armeno fondatore nel 1991 di Troika Dialog, la prima società di intermediazione finanziaria della Russia. Un anno fa Vardanyan ha rinunciato alla sua cittadinanza russa trasferendosi nel Nagorno-Karabakh, di cui è stato primo ministro dal novembre 2022 al febbraio scorso. Ma anche i civili del Nagorno-Karabakh si sentono in pericolo. Già 50.000 su 120.000 armeni della regione sono fuggiti per raggiungere l’Armenia attraverso i 77 chilometri della tortuosa strada di montagna che porta al confine, e che le immagini satellitari mostrano intasata di veicoli.

