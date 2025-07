L’ex presidente Ibba: «Amareggiato» 

Bari Sardo. Fine dell’agonia. Manca solo l’ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni con un comunicato della Figc: il Barisardo dopo 54 anni è fuori dal calcio dilettantistico. Addio a un lungo percorso identitario che ha segnato pagine memorabili tra passione e divertimento. Il club non ha completato l’iscrizione, dopo aver presentato la domanda indicando Ilbono come sede di gioco perché il Circillai è stato affidato alla Cos e verrà utilizzato anche dalla Bariese (Prima categoria).

«Sono amareggiato e deluso», afferma l’ultimo presidente, Roberto Ibba, «in questo momento ogni considerazione su come è andata a finire potrebbe creare solo confusione». Ibba aveva rilevato il club nel 2020. Dalla Prima categoria l’ha portato (e lasciato) in Eccellenza e il 23 maggio ha lasciato l’incarico, salvo poi occuparsi della pre-iscrizione. «In due mesi, da quando io e il direttivo ci siamo dimessi lasciando spazio a nuovi soci e dirigenti, non è successo nulla, il silenzio più totale. Evidentemente ci si è resi conto che competere a certi livelli non è facile, ci vuole un dispendio enorme di energie non solo economiche ma in termini di lavoro, tempo da distogliere alle proprie attività e alle famiglie e questo ha scoraggiato molto». (ro. se.)

