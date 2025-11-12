VaiOnline
Lanusei.
13 novembre 2025 alle 00:33

L’ex presidente degli avvocati Anedda commemorato da magistrati e colleghi 

L’ex presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati Siro Anedda, scomparso la settimana scorsa a Cagliari, è stato commemorato da magistrati e colleghi nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta nel palazzo di Giustizia di Lanusei, alla presenza della vedova e delle due figlie.

In un clima partecipato e commosso, il presidente del Tribunale Nicola Caschili ha evidenziato «la correttezza, l'umanità ed il grande rispetto delle regole deontologiche». L’avvocato Vito Cofano, presidente dell’organismo forense, «ha ricordato la dedizione, l'equilibrio e straordinario senso delle istituzioni con cui Siro Anedda ha guidato il Consiglio dell'Ordine».

