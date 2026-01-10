VaiOnline
Macomer.
11 gennaio 2026 alle 00:11

L’ex preside al traguardo dei cent’anni 

Ha compiuto 100 anni Filomena Scarpa, originaria di Bolotana. Laureta nel 1951 in lettere classiche a Roma, con la specializzazione presa a Ginevra, per anni è stata insegnante e preside di generazioni di ragazzi di Macomer e dell’intero territorio ed esponente culturale della cittadina. Vedova di Cesare Rossi e madre di due figli, uno funzionario dell’Ue a Bruxelles e l’altro stimato avvocato a Cagliari, Filomena Scarpa è una donna benvoluta da tutti a Macomer come nel suo paese di origine, Bolotana. Ha ricevuto la visita del sindaco di Macomer, Riccardo Uda, e di quello di Bolotana, Francesco Manconi, dell’assessora alla cultura, Rita Atzori, e della consigliera comunale Teresa Bucciarelli. Le è stata assegnata copia della “Veneretta di Macomer”, simbolo della cittadina capoluogo del Marghine, e un attestato di benemerenza dal sindaco di Bolotana.

