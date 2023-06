L’ex premier arrestata e rilasciata 

Edimburgo. Si chiama operazione Branchform l'indagine della polizia scozzese su accuse e sospetti di corruzione che va avanti da mesi e che continua a minare lo Scottish National Party. Ora spunta un nome tra quelli più illustri: si tratta della ex first minister Nicola Sturgeon, arrestata dalla Polizia che indaga sulle accuse di reati finanziari da parte del partito indipendentista. A fine giornata la ex premier è stata rilasciata e ha twittato: «Sono innocente».

L'indagine in Scozia si basa su accuse secondo cui il partito avrebbe speso in modi poco chiari più di 600.000 sterline in donazioni per una campagna a supporto dell'indipendenza. Sturgeon, che si è dimessa da primo ministro e leader del Snp a febbraio, è la terza persona ad essere arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, di queste però nessuna ad oggi è stata incriminata e, anzi, tutti sono stati rilasciati.

RIPRODUZIONE RISERVATA