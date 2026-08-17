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Basket A2M.
18 agosto 2026 alle 00:06

L’ex portiere e il canadese di Sardegna 

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Sassari. Un canadese con mamma nata in Sardegna, Kajami-Keane, e un ex portiere di calcio, Aromando. La nuovissima Dinamo propone piacevoli scoperte. Il play Kaza Kajami-Keane è arrivato nell'isola sulla scia del nonno e della madre. «Mio nonno ha vissuto qui e mia madre è stata nell’Isola sino ai tre anni». Purtroppo non si è fatto ancora dire dove abitavano qui in Sardegna, ma promette di rivelarlo alla prossima intervista. Intanto dice: «I ricordi di mia madre non sono nitidissimi, ma sono bellissimi e riguardano soprattutto i rapporti con i sardi e il cibo». Gli altri feedback positivi sono arrivati da due ex della Dinamo: Scott Bamforth e Dyshawn Pierre. «Hanno bellissimi ricordi. Mi hanno parlato molto bene della Dinamo, della società e del tifo fantastico. Insomma, era proprio venuto il momento nella mia carriera e nella mia vita di avere questa esperienza a Sassari».

Da portiere ad alapivot

Curiosa la storia di Simone Aromando che da promettente portiere di Pro Sesto e Monza è diventato cestista. «In seconda o terza media andavo a fare due tiri a pallacanestro con un mio amico e ho iniziato ad appassionarmi. Il ruolo del portiere nel calcio è il più bello che c'è, però forse sentivo già pressioni e invece volevo vivere lo sport con passione ma anche divertimento e quindi ho continuato col basket». Stakanovista, Aromando confessa: «Anche quando ho il giorno di riposo mi piace venire al palazzetto ad allenarmi, poi mi ritempro al mare visto che è vicino».

Il ruolo Aromando lo ha cambiato anche all'interno della stessa disciplina: «Nelle giovanili ho iniziato come guardia-ala, come esterno, poi da senior gli allenatori mi hanno utilizzato da ala e da centro un po' atipico. Giocare spalle e fronte a canestro e avere ball handling è importante nel basket moderno, dove devi sapere fare un po' di tutto». I tifosi di Trieste e Pesaro già lo rimpiangono: «Ho cercato sempre di dare il mio meglio in ogni piazza. Ricevere l'affetto dei tifosi anche quando cambio squadra vuol dire che trasmetto passione e per un giocatore è la cosa più bella». Sia Kajami-Keane, sia Aromando concordano sulla velocità di amalgama del gruppo: «Siamo focalizzati sul diventare squadra. Ci sono giocatori importanti e di esperienza, se riusciremo a lavorare bene insieme otterremo bei risultati».

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