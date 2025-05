L’ex pm: «Inservibile la prova scientifica» 

Pavia. La nuova inchiesta della Procura di Pavia con i carabinieri a carico di Andrea Sempio, in concorso con altri, per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, avrà una svolta il 17 giugno: si terrà l'incidente probatorio su reperti mai analizzati o rivalutati con recenti tecniche scientifiche. Intanto si fa sentire, per difendere il proprio operato, chi per due volte ottenne l'archiviazione per Sempio: l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. L’ha fatto «considerata la attestata inservibilità e infruttuosità della prova scientifica e vista l’assoluta carenza di riscontri oggettivi alle mai provate anomalie delle precedenti indagini» che portarono alla condanna a 16 anni del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi.

Il caso delle molestie

Il secondo procedimento era lo sviluppo di una denuncia a Milano per molestie a un’avvocata di Stasi. Venditti avverte che «la recente iniziativa della Procura di Pavia, del tutto legittima, dovrà tenere in conto del giudicato di dieci anni fa» con la condanna definitiva per Stasi e ritiene «facilmente prevedibile che sarà a breve riproposta una nuova istanza di revisione del giudicato su nuove prove mai prima prodotte».

La “papillare” 33

All'epoca non c'era la “papillare” 33, l'impronta della palma di una mano sul muro delle scale in fondo alle quali fu trovato il corpo di Chiara. Fu attribuita ad Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa, Marco. Non c'era quel dna sulle unghie di Chiara, nelle precedenti inchieste illeggibile, ma con nuove tecniche attribuito a Sempio. La difesa di Stasi ritiene che in quell'impronta potrebbe esserci stata della sostanza biologica della vittima e che, con gli strumenti scientifici di oggi, potrebbe essere individuata. Potrebbe essere la “prova regina” contro l'indagato, con le telefonate ritenute anomale al telefono fisso di casa Poggi quando si ipotizza che sapesse che l'amico Marco era in montagna, lo scontrino del parcheggio conservato per un anno e che potrebbe essere invece della madre.

La seconda impronta

Bisognerà dare un'identità all'impronta digitale numero 10, sulla porta di casa Poggi, che non è di Sempio. La pista delle due persone che uccisero e trasportarono il corpo nella villetta (la nuova inchiesta a carico di Sempio e altri) ha origini nell'estate del 2008: i consulenti della difesa scrissero che il corpo di Chiara «dopo l'aggressione è stato spostato da almeno due persone».

