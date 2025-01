L’ex Petagna fatica a ingranare  anche con il Monza 

«Sono veramente contento, non vedevo l’ora di andare via da Monza ed essere qui». Era la sera del 30 agosto 2023 e con queste parole, appena sbarcato all’aeroporto di Elmas, Andrea Petagna si presentava da nuovo giocatore del Cagliari. Una frase che aveva dovuto correggere due settimane dopo, spiegando di non avere nulla contro società, ex compagni e tifosi in Brianza. Anche perché, al termine di una stagione non certo felice a livello personale, i rossoblù non hanno esercitato il diritto di riscatto e l’attaccante ha fatto ritorno proprio a Monza. Coi biancorossi aveva giocato solo nel 2022-2023, 5 gol in 32 presenze fra il primo anno in Serie A dei brianzoli e la Coppa Italia, e dove al termine dell’annata non c’erano più le condizioni per restare. Situazione che non è cambiata di molto in vista di Monza-Cagliari, visto che è ai margini del gruppo ora allenato da Salvatore Bocchetti.

Passaggio sfortunato

L’avventura di Petagna a Cagliari era iniziata con le dichiarazioni in aeroporto, poi per vedere un suo gol (l’unico) è stato necessario attendere il nuovo anno. Pur avendo debuttato neanche 48 ore dopo lo sbarco in Sardegna, 45’ nella sconfitta 2-1 a Bologna il 2 settembre 2023, ci ha messo oltre un girone per sbloccarsi: il 14 gennaio 2024, alla ventesima giornata e alla presenza numero 14, sempre col Bologna nel match di ritorno alla Domus. Un solo gol, pesante per avviare una fondamentale rimonta da 0-1 a 2-1 contro la grande sorpresa della scorsa stagione, poi più nulla. Complice anche un infortunio muscolare ha giocato la sua ultima partita (di 18, 20 contando pure la coppa) il 25 febbraio col Napoli da ex, poi è rimasto due mesi fuori e ha guardato dalla panchina le ultime cinque giornate. Doveva risolvere i problemi offensivi del Cagliari, a oggi ancora presenti nonostante la stagione sia diversa, invece ha reso poco e il mancato riscatto è stato inevitabile.

Poche apparizioni

Anche il 2024-2025 di Petagna non sta procedendo al meglio. Appena 313’ spalmati in 6 presenze, senza segnare: 180’ in 4 partite di Serie A, 133’ in 2 di Coppa Italia. Aveva cominciato la stagione titolare, poi è stato frenato da una polmonite. Ora però è cambiato l’allenatore, con Bocchetti che sabato scorso ha debuttato nella sconfitta al 98’ a Parma al posto di Alessandro Nesta. Al Tardini Petagna è tornato in panchina, senza entrare, e nel mercato che apre ufficialmente oggi è fra i probabili partenti con un possibile ritorno alla Sampdoria. Ma prima c’è Monza-Cagliari, in cui non è escluso un impiego anche per essere messo in vetrina in vista della cessione. Questione, quella di un trasferimento, che potrebbe toccare anche l’altro ex Alessio Cragno (reduce da un lungo infortunio) ma di certo non Andrea Carboni. Il difensore di Tonara è uno dei punti fermi, titolare e in campo 90’ anche dopo il cambio in panchina: 15 presenze su 18 in Serie A, il sesto per minutaggio nei brianzoli. E per lui Monza-Cagliari, quinta volta da ex, sarà di certo una partita speciale.

