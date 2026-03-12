L’ex palazzo “sorcesco” rinasce dopo sette anni: sarà un’officina artistica 

Dopo sette anni di abbandiono, chiacchiere, progetti, proclami e idee vari (tanto che era conosciuto come “Palazzo sorcesco”), finalmente il Palazzo Paolo De Magistris, che si trova tra via Maddalena e corso Vittorio Emanuele, avrà un futuro. Con una delibera di Giunta approvata mercoledì, l’edificio comunale diventerà un polo culturale.

La decisione

«L’anno scorso, in occasione del centenario della nascita, la commissione Cultura del Consiglio comunale ha proposto l’intitolazione a De Magistris – nato a Cagliari, 4 gennaio 1925, - che lo acquistò, da sindaco, nel 1969», premette l’attuale primo cittadino Massimo Zedda. Secondo le intenzioni di Palazzo Bacaredda «lasciato in abbandono per cinque anni, dalla fine dei lavori, dal precedente governo di centrodestra, sarà restituito alla città. Diventerà uno spazio polifunzionale dinamico, aperto e inclusivo, con particolare attenzione alla creatività giovanile, all’espressione artistica, alla valorizzazione culturale e alla coesione sociale. Per questo si chiamerà “Palazzo Paolo De Magistris – Officine artistiche”, dedicato alla promozione del benessere giovanile tramite azioni di carattere educativo, culturale e artistico, per la realizzazione di un luogo per i giovani, dove fare informazione, formazione e animazione. Vista la multidisciplinarietà – aggiunge Zedda – il coordinamento sarà in capo al servizio comunale Politiche sociali, in collaborazione con i servizi Cultura e Pubblica istruzione, l’Asl di Cagliari e l’Università di Cagliari. È prevista anche la partecipazione attiva di associazioni e cooperative sociali e giovanili».

La polemica

«Nel lodare il “rinascimento” del Palazzo Paolo De Magistris – progetto avviato nel suo primo mandato (2011-2016) e completato nel 2020 – è doveroso rammentarle che i cinque anni di abbandono post-lavori sono figli di una scelta sua: ristrutturare un bene pubblico senza definire con chiarezza finalità, piano di gestione e manutenzione ordinaria. Un’omissione che, guarda caso, ha generato i ritardi nella destinazione d’uso», replicano in una nota i consiglieri di Centrodestra al Comune.

La storia

I lavori di ristrutturazione dell'edificio (costati oltre 1,5 milioni di euro), sorto agli inizi del '900, erano partiti nel 2014. Cinque anni di intoppi burocratici (una perizia di variante richiesta dalla Soprintendenza) e inghippi vari avevano fatto slittare la conclusione del recupero a maggio 2019.

