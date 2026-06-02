L’ex paese ora è ufficialmente una città 

Per le sue dimensioni e il numero degli abitanti non è più un paese da molti anni, ma finalmente Capoterra potrà fregiarsi del titolo di città grazie al riconoscimento ufficiale arrivato direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia ufficiale per celebrare il titolo di città si terrà domani alle 10,30 in piazza Liori: un appuntamento importante e sentito, al quale parteciperanno le autorità civili e militari, ma anche tanti cittadini.

La proposta di cambiare status a Capoterra era stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel corso di una seduta dello scorso anno: il documento, passato nelle mani del prefetto di Cagliari, ha recentemente ottenuto il via libera dal Quirinale.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come per Capoterra il titolo di città non sia un punto d’arrivo: «Per noi è l’inizio di un nuovo percorso di crescita, identità e orgoglio per tutti i capoterresi. Invitiamo», aggiunge, «la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ufficiale per il conferimento del titolo di Città al Comune di Capoterra: un evento che segna una pagina fondamentale nella storia della nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA