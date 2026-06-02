VaiOnline
Capoterra.
03 giugno 2026 alle 00:41

L’ex paese ora è ufficialmente una città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per le sue dimensioni e il numero degli abitanti non è più un paese da molti anni, ma finalmente Capoterra potrà fregiarsi del titolo di città grazie al riconoscimento ufficiale arrivato direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia ufficiale per celebrare il titolo di città si terrà domani alle 10,30 in piazza Liori: un appuntamento importante e sentito, al quale parteciperanno le autorità civili e militari, ma anche tanti cittadini.

La proposta di cambiare status a Capoterra era stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel corso di una seduta dello scorso anno: il documento, passato nelle mani del prefetto di Cagliari, ha recentemente ottenuto il via libera dal Quirinale.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come per Capoterra il titolo di città non sia un punto d’arrivo: «Per noi è l’inizio di un nuovo percorso di crescita, identità e orgoglio per tutti i capoterresi. Invitiamo», aggiunge, «la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ufficiale per il conferimento del titolo di Città al Comune di Capoterra: un evento che segna una pagina fondamentale nella storia della nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il 2 giugno

Medaglia d’oro per Mirko: «Eccezionale altruismo»

Il giovane di Tortolì ucciso per difendere la madre 
Marilena Orunesu
L’incontro

Ranieri e un feeling che non si è mai interrotto

L’allenatore parla “da sardo” e si commuove: «Mi sento uno di voi perché sono schivo come voi» 
Carlo Alberto Melis
La strage

Quattro braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto incastra i killer

Puniti per aver chiesto una giusta paga: fermati due pakistani 
Il conflitto

Il guinzaglio di Trump su Netanyahu

Il segretario di Stato Rubio: «Le trattative con gli iraniani vanno avanti» 