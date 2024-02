L’ex ostello torna al Comune 

«La sentenza del tribunale fallimentare non lascia dubbi: l’ex Ostello della Gioventù deve tornare al Comune. E noi siamo pronti a riaprire le porte con un nuovo gestore, ma non escludiamo la possibilità di vendere la struttura». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, annuncia «il ritorno in attività del complesso turistico più rappresentativo della Costa Verde, sul mare di Torre dei Corsari, nel 2010 affidato in gestione e trasformato in un hotel a 4 stelle. Un passo importante per evitare che ne possa risentire l’intero sistema alberghiero del litorale».

Chiavi in mano

«Al momento – precisa Salis – l’unica certezza è la sentenza di ottobre: col fallimento è cessato il contratto con la società e l’immobile rientra nei beni disponibili. Siamo in attesa di avere le chiavi in mano. La data si avvicina, per il 19 di questo mese al Tribunale di Cagliari è fissata l’udienza per l’esame dello stato passivo, sarà l’occasione per riprenderci definitivamente l’albergo e presentare il conto dei 500mila euro che l’ex gestore ci deve, somme per affitti non pagati e per tributi evasi». Salis ripercorre l’iter fallimentare e ammette che «i tempi, ahimè, sono lunghi e non coincidono con le nostre esigenze. Stiamo cercando di accelerare la procedura». E per non penalizzare la stagione turistica, con posti letto sempre più in sofferenza, si pensa a soluzioni provvisorie. «Un bando pubblico – aggiunge il sindaco – è certamente la soluzione migliore, in questo caso, però, si scontra con l’arrivo dell’estate. Cosa e come fare dipenderà molto dal rientro in possesso del bene e dalle condizioni in cui si trova».

La minoranza

La riapertura dell’Hotel Torre – così è stato ribattezzato l’ostello dall’ultimo gestore, la società Fratelli Demontis – è dunque un segnale positivo, un segnale forte che va in controtendenza con quanto si è visto accadere col contratto di una gestione esterna in regime di concessione, prevista fino al 2032. «Siamo ancora in tempo – commenta il capogruppo di minoranza, Michele Schirru – per evitare il disastro di una chiusura nei mesi estivi. La Giunta si attivi a trovare soluzioni immediate che diano alle imprese la possibilità di ripartire, col vincolo di assumere i nostri giovani che aspettano l’estate per un lavoro stagionale».

I campi da tennis

Prima di arrivare al fallimento, il Comune si era ripreso i campi da tennis e il maneggio, inseriti nel contratto di gestione dell’Ostello. «Ci sono molte imprese – ricorda il primo cittadino – che chiedono l’affidamento e c’è il progetto per la sistemazione dei campi da gioco, il recupero della struttura del maneggio, la realizzazione di parcheggi. Mancano i soldi». Il sindaco Paolo Salis è fiducioso sulla reperibilità della somma: «In bilancio ci sono fondi che possiamo destinare agli impianti sportivi, cercando di mantenere la struttura al medesimo livello raggiunto all’inizio dell’attività».

