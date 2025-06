L’ex ostello (per ora) resta disabitato 

Sembrava cosa fatta e invece c’è ancora da aspettare per il trasferimento nel (mai nato) ostello della gioventù della base logistica del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale. La campagna antincendio 2025 ha già la sua sede operativa in via Canepa dunque ci sarà un nuovo rinvio anche perché non tutti i passaggi sono stati completati.

La polemica

Un rinvio dopo gli annunci del passaggio imminente che non ha tardato a scatenare le reazioni dell’opposizione:: «All’interno dello stabile ci risulta non siano stati terminati dei cablaggi – hanno scritto in una nota, i consiglieri di opposizione, Luigi Biggio e Simone Saiu – lavori che avrebbe dovuto eseguire la Regione, attraverso gli Enti Locali. Di fatto, sarebbe stato sufficiente allestire l’ultimo piano, che è in pratica già pronto per cablare le attrezzature della sala operativa e trasferire gli apparati radio della protezione civile. A nostro avviso - si legge nella nota – è mancata la reattività da parte della Regione nel terminare l’allestimento dello stabile e del Comune incapace di sollecitare per tempo la Regione». Resta poi il problema della pista visto che nel bando per l’assegnazione degli elicotteri era prevista come sede alternativa a quella di Marganai: «Non sappiamo se sia o meno agibile. – dicono i consiglieri – Anche in questo caso, registriamo ritardi che non trovano alcuna giustificazione nel solito scaricabarile fra Enti. Certo è che gli unici a non avere responsabilità, sono proprio quelli della Agenzia Forestas».

L’attesa

I passaggi ancora da effettuare sono il verbale di consistenza dei lavori eseguiti e la consegna delle chiavi dello stabile al Corpo Forestale, come ha dichiarato il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Silvio Cocco: «È da redigere il verbale relativo alla consistenza dei lavori realizzati, in seguito entreremo in possesso dell’edificio». Ma i tempi non sono brevi, «perché – spiuega – adesso la campagna antincendio ha già la sua sede operativa, in via Canepa, e diventa problematico un trasferimento in questo momento così delicato. Potremmo parlare del nostro trasferimento alla fine della campagna antincendio o comunque, ragionevolmente, entro la fine dell’anno. Siamo comunque, soddisfatti del risultato raggiunto, aspettiamo da venti anni questa consegna che ci permetterà di lavorare in una struttura moderna e funzionale, dove in seguito potremmo contare anche sull’utilizzo della elisuperficie». L’amministrazione comunale, con l’assessora al patrimonio, Giorgia Cherchi rimarca l’importanza di aver recuperato «un altro stabile del patrimonio comunale per una causa così importante come la preservazione del nostro territorio, che è l’obiettivo principale del Corpo Forestale».

