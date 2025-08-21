L’ex ostello in vendita tra le polemiche 

L’ex ostello della gioventù, a picco sul mare di Torre dei Corsari, va verso la vendita.

Il Comune di Arbus apre all’alienazione di privati. La volontà di disfarsene, annunciata mesi fa in Consiglio comunale, diventa ufficiale dopo la valutazione del prezzo dell’immobile dell’Agenzia delle entrate di 1.200.000 euro acquisita nei giorni scorsi.

Chiuso da anni, lo stabile è stato più volte in balia di vandalismo e intrusioni. L’ultima bravata a Ferragosto, i soliti ignoti ci hanno passato la notte, per fortuna non hanno né rubato né danneggiato nulla.

La vendita

Il sindaco, Paolo Salis, è deciso: «Presto pubblicheremo un bando aperto ai privati, la strada più facile e più conveniente, piuttosto che ristrutturare e gestire il bene pubblico, realizzato negli Ottanta. Alcuni imprenditori si sono già fatti avanti. La base d’asta parte dal milione e 200mila euro, il valore attribuito dall’Agenzia, 200mila euro in più rispetto alla valutazione dei nostri tecnici».

Per il primo cittadino «occorre accelerare i tempi per la ripartenza nella stagione balneare 2026. La Costa Verde ha bisogno di posti letto». Sulla destinazione dei fondi incassati con la vendita, Salis non si sbottona: «Vedremo. Di certo ricadranno nel villaggio. C’è tanto da fare, nuovi servizi, viabilità, parcheggi».

Nato come ostello, l’immobile fu trasformato in albergo e affidato in gestione ad una società, fallita tre anni fa. Dispone di 22 spaziose camere doppie e di una singola, una sala ristorante, un bar, un locale per cerimonie, una terrazza che si affaccia da una parte sulle dune e dall’altra sul mare.

La polemica

Dura l’opposizione dei consiglieri di minoranza, contrari alla vendita.

«Il valore assegnato - incalza Agostino Pilia - non è adeguato al valore reale. La vicinanza al mare rappresenta un tassello in più, con quella destinazione urbanistica è impossibile realizzarne altri. Il costo stabilito è inferiore alle risorse utilizzate per costruirlo. E gli arredi acquistati che fine hanno fatto?».

Gianni Lussi aggiunge: «La vendita indebolisce il patrimonio immobiliare, si tratta di un’opera importante sulla ruota del turismo. Dubito, comunque, che il Comune possa cederla, è stata costruita con fondi regionali vincolati dalla legge sull’occupazione giovanile». Sottolinea Anita Tatti: «Oggi la sua importanza è cresciuta in quanto inserito sulla strada del turismo lento. Pensiamo al Cammino delle 100 Torri, con Arbus capofila».

Un bersaglio

Da tempo lo stabile è diventato bersaglio di danni e furti. A Ferragosto gli ospiti non graditi hanno forzato la porta posteriore che dà sulla sala ristorazione, l’hanno utilizzata come rifugio per dormire. Fatto simile a primavera, quando gli intrusi hanno rovinato due porte in legno, danneggiato la porta antipanico e rotto vetri. Stesso copione lo scorso anno, al primo piano.

«Il sindaco - ricorda il consigliere Lussu - aveva promesso una convenzione con la guardiania del condominio, caduta poi nel dimenticatoio».

