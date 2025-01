L’ex Nuovo Odeon diventa un multipiano 

C'era una volta il cinema Nuovo Odeon, in via Vittorio Emanuele Orlando, appena sotto via Garibaldi, inaugurato nel 1967 e chiuso nei primi anni 2000. Il biglietto era cartaceo, rettangolare, piccolino, non prestampato come quelli di oggi e soprattutto non era numerato: ci si poteva sedere dove si voleva e quando c'era il pienone si restava spesso in piedi, in ultima fila oppure su un lato per non impallare la vista di chi era riuscito a sedersi.

La storia

Al contrario del teatro, la galleria era assai più ambita della platea perché dall'alto i film si vedevano molto meglio. In sala non c'erano i telefonini che squillavano, si poteva mangiare un panino portato da casa e perfino accendersi una sigaretta. Dopo i titoli di coda c'era sempre qualcuno che provava a nascondersi all'interno con l'obiettivo di trattenersi e rivedere il film tutto daccapo. A sbafo, naturalmente, cercando di non farsi “beccare” dall'unica maschera che si aggirava tra i vecchi sedili in legno con la sua mini-torcia a batterie. Come un puntino nel buio.

Tre decenni di gloria

Quando uscì Titanic, il capolavoro di James Cameron vincitore di 11 premi Oscar, al Nuovo Odeon la fila per entrare sconfinava sul marciapiede e proseguiva in strada. Talvolta faceva perfino la curva arrivando fino a via Garibaldi, come in occasione della “prima” del 16 gennaio 1998. Il portiere dello stabile del vecchio cinema ricorda quel giorno, come se fosse ieri. «Lavoro qui da circa trent'anni, per cui all'epoca io c'ero», sorride dalla sua guardiola. «Titanic fu un successo pazzesco, rimase in proiezione per mesi e ogni sera i residenti non riuscivano più a rientrare a casa. Davanti all'ingresso del palazzo c'era sempre una marea di gente». Da allora sono passati più di 25 anni e del Nuovo Odeon è rimasta solo la grande insegna tridimensionale, moderna per i tempi ma ormai malandata e con la “N” finale bucata. Dentro non c'è più niente, nessun cimelio. Provando a sbirciare al di là della serranda arrugginita s'intravede solo uno stanzone vuoto.

Presente e futuro

Sono lontani, insomma, i tempi in cui in via Vittorio Emanuele Orlando ci si metteva in fila per vedere blockbuster del calibro di Batman, Ritorno al futuro, La Famiglia Addams, Il sesto senso e tanti altri. «L'immobile è stato acquistato qualche anno fa dagli imprenditori Riccardo e Barbara Secci e, dopo diversi frazionamenti dai quali è stato ricavato un parcheggio multipiano, è in vendita», riferisce Fabio Riva di Riva Mediazioni. «Si riqualificherà la superficie residua di circa 500 metri quadri ad uso residenziale/turistico per realizzare due loft con ingresso da via Abba oltre che piccole unità abitative indipendenti per studenti, di cui la città necessita, con accesso da via Orlando, lo storico ingresso del cinema. La progettazione del complesso residenziale è stata affidata al noto studio Gatti Piu».

