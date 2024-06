L’ex nave dei detenuti  continua ad affondare «Via entro fine estate»  

Sembra una maledizione, quella della “Gennaro Cantiello”, l’ex motonave, varata nel 1977, che per anni ha trasportato pericolosi criminali e mafiosi al supercarcere dell’Asinara. Quasi dieci anni di battaglie legali, per rimuovere quello che ormai non è altro che un relitto semi affondato.

A marzo l’Autorità portuale aveva annunciato l’imminente rimozione, ma dopo oltre due mesi nulla è cambiato, a parte il fatto che la nave continua ad affondare. Un destino che da tempo sembra segnato, nonostante la strenua opposizione del proprietario, Salvatore Pergola, che dopo averla rilevata ne aveva fatto un ristorante-pizzeria nel 2004. Eppure, nonostante sia stata dichiarata formalmente un relitto e cancellata dai registri, l’imbarcazione rimane ancora ormeggiata al molo Sant’Elmo.

«La procedura che porterà alla demolizione è complessa e articolata», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. Stavolta, però, sembra che le cose si stiano sbloccando. «L’ingiunzione di sgombero e demolizione è stata notificata. Se il proprietario non provvederà, le operazioni verranno eseguite dall’Autorità portuale addebitando spese e oneri a carico dell’ingiunto». Quindi, anche se Pergola non dovesse agire nei tempi, lo sgombero avverrà comunque. La situazione, stando ai tempi tecnici previsti per queste operazioni, dovrebbe finalmente risolversi entro la fine dell’estate. Una procedura partita in ritardo per la difficoltà, per l’ufficiale giudiziario, di notificare il decreto: la residenza di Pergola, formalmente, sarebbe proprio la stessa Cantiello. Dopo diversi tentativi a vuoto, la notifica si è comunque perfezionata con la pubblicazione nell’albo pretorio.

Si avvicina, quindi, la fine di una vera e propria odissea. Completamente affondata a poppa, la prua della nave è visibile soltanto per il fondale basso, ma va sempre più a fondo. Nessun pericolo di inquinamento, grazie alle barriere di contenimento posizionate dall’Autorità portuale. Ma, al di là dello spettacolo sgradevole di un’imbarcazione lunga 43 metri semiaffondata in una zona riqualificata e ampiamente frequentata da cagliaritani e turisti, l’area spetta a qualcun altro: è stata infatti oggetto di una gara d’appalto, ma non può ancora essere consegnata al vincitore finché il relitto non sarà rimosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA