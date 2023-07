L’ex Montegranatico? La mostra è un flop 

Un importante edificio storico adibito a museo, la cui presenza nel compendio turistico locale è poco apprezzata, visti i numeri dell’attuale allestimento. La gestione del Montegranatico di Guspini, edificio del XVII secolo nel cuore del centro storico, in via Ferracciu, è affidata da 3 anni all'Anmi, associazione nazionale marinai italiani. Un locale ampio e strutturalmente in buone condizioni, capace di accogliere al suo interno diverse decine di persone. Al piano terra sono accessibili un’ala per piccole conferenze e l’ampia sala centrale che ospita al suo interno l’esposizione Monte Tempo, datata 2010: un percorso enciclopedico che intreccia il vissuto storico di Guspini con aspetti generali e globali di cultura, economia, tecnologia e tempo libero. L’esposizione è costituita da pannelli informativi multimediali e reperti concentrati intorno a una voluminosa struttura di tubi Innocenti che occupa longitudinalmente quasi l’intero fabbricato.

I numeri

Un’ottimizzazione degli spazi interni e la ristrutturazione della mostra garantirebbe una migliore fruibilità del sito da parte di utenti ed enti. «Il sito è per gran parte occupato dall’esposizione che ne limita l’utilizzo per eventi e manifestazioni di una certa portata», ammette Francesca Tuveri, assessora ai Beni culturali. Il riscontro in presenze è deludente. Nel secondo weekend di maggio, durante la manifestazione Monumenti Aperti ha fatto registrare un piccolo exploit, con 220 visite, doppiando così il dato dei visitatori totali del 2022. Il giorno di apertura è martedì, dalle 10 alle 12, d’estate dalle 16 alle 20, l’ingresso è gratuito. Sono rare anche le attività extra museali. Dall’Anmi vengono organizzati corsi di sicurezza in mare e rianimazione, la piccola area conferenze ospita sporadicamente altri eventi di vario genere. «È in corso una riflessione su come meglio valorizzare l’esposizione e al contempo ampliare lo spazio per attività socio-culturali», aggiunge Tuveri. Diversi locali al suo interno sono utilizzati come magazzino per reperti archeologici in attesa di destinazione. La torre e il piano superiore sono momentaneamente chiusi al pubblico. Dal 2020 il Comune ha messo a bando la concessione gratuita del Montegranatico. L’unica associazione ad aver manifestato interesse è stata da quel momento l’associazione marinai, che ne ha garantito l’apertura al pubblico una volta alla settimana, in attesa che politica e privati trovino una soluzione per rendere giustizia a un luogo dal grande potenziale non sfruttato, chiuso per 6 giorni su 7 e snobbato da turisti, scuole e cittadini.

