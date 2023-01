L’ex modello Schirra muore a New York Era a una festa di amici 

Mariano Schirra arriva a Cagliari a metà degli anni ‘80, famiglia di origine carlofortina, il padre nei carabinieri, un fratello morto giovane e un altro, più piccolo, che a New York in queste ore sta cercando di riportare la salma in Italia. Per strada, pochi giorni dopo il suo arrivo, lo notano due coach cagliaritani, Beppe Muscas e Bruno Perra, a caccia di talenti, soprattutto di alta statura. Schirra, un metro e novantasei, con il fratellino poco più basso, in poche ore sono in campo per imparare le prime nozioni del basket. Mariano apprende in fretta, tecnicamente cresce talmente in poco tempo che la Russo (società che lo sta svezzando) e il Brill cominciano a discutere. Però Schirra, complici i buoni rapporti tra Granfranco Fara e Mario Siddi, patron dell’Esperia, finisce in maglia granata. Lo accoglie Paolo Manca, Schirra finisce presto nello squadrone con Spada, Ceccaroni, Lai, Boaretto e Meloni. Manca se lo porta a Olbia l’anno dopo, Schirra in serie C fa il fenomeno, ma comincia anche ad apprezzare il lato più mondano delle giornate.

Bello, sportivo, tormentato, una vita in passerella ma soprattutto in fuga, con l’incubo quotidiano di essere preso. Finisce in un giro di droga, quella maledetta notte in cui il suo amico serbo e la moglie americana avrebbero dovuto consegnargli a Calamosca un pacco con due chili di cocaina. Corrieri per un giorno, prigionieri di un giro più grosso di loro, fatto di persone a cui era impossibile dire di no: ma in pochi minuti la vita dei tre cambiò perché la notte del 2 dicembre 1991 ad aspettarli c’era la polizia, a Calamosca. Mariano Schirra, 59 anni, fuggito prima del processo e latitante per quasi vent’anni fino all’estinzione della condanna, si era rifatto una vita, come si dice. Era un uomo libero, ma la notte del 28 dicembre, a New York, in casa di amici cagliaritani, mentre si festeggiava un compleanno, si accascia su una poltrona e muore. Infarto.

Basket e moda

Dal basket il salto nella moda è abbastanza facile, vola fra Milano e Parigi da una passerella a un set fotografico. Bello, statuario e con un carattere fortemente empatico, scivola però quando un amico lo contatta perché a Cagliari ha un problema urgente – consegnare un pacco di droga – e non sa come uscirne. Schirra lo aiuta, ma la consegna è una trappola.

Il processo e la fuga

Mariano scappa, il suo nome però viene fuori e poco prima di essere arrestato espatria, con una fuga attraverso la Corsica e Parigi degna di un film: nella capitale francese, si accorge di essere seguito perché riconosce un poliziotto già visto a Cagliari. Arriva a New York, dove ha trascorso la latitanza, e lì ricostruisce la sua vita: un nuovo nome, Mario, nessun contatto con la famiglia se non cartoline firmate con un solo puntino, nient’altro. La polizia gli dà la caccia, tutte le sue conoscenze rimangono sotto controllo per anni, ma – si dice – certe amicizie nella FBI gli servono per diventare un signor nessuno nel labirinto di Manhattan.

La nuova vita

Il processo per la droga si chiuse nel 1999 con tre condanne definitive, per la coppia – che si spezzò traumaticamente poco dopo gli arresti – e per Schirra, che si beccò nove anni. Condanna che si è estinta dopo il doppio degli anni della pena inflitta: e arriviamo al 2019, quando Mariano apprende dal suo ultimo avvocato, Sebastiano Tola, di essere diventato un uomo libero. Nel frattempo si è sposato con una donna indiana, Resham, poco più grande di lui, ed è diventato “qualcuno” nella vendita di orologi di lusso a una clientela facoltosa. Schirra arriva anche a prendere la pensione, negli Stati Uniti, per i suoi anni di lavoro negli hotel a cinque stelle.

Ritorna a Cagliari, l’ultima volta due mesi fa, ritrova la sua casa, le sue amicizie “casteddaie”, respira l’aria che da ragazzino lo faceva volare fra parquet, discoteche e feste estive. Alcuni giorni fa, nell’appartamento di un amico medico cagliaritano, di fronte ad altri medici presenti alla festa per il compleanno del padrone di casa, si accascia sul divano e muore, in pochi istanti, nonostante i tentativi di tenerlo in vita dei presenti. Oggi si celebra il funerale.

Schirra, a cui era stata diagnosticata una cardiopatia per cui aveva subito un intervento di routine, se ne va a 59 anni dopo un’esistenza perennemente in fuga. E il piacere, breve, di aver riassaporato la libertà.

