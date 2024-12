L’ex ministro della Difesa tenta il suicidio in cella 

Seul. L’ex ministro della Difesa sudcoreano Kim Yong-hyun ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Seul dove gli è stato formalizzato l’arresto per insurrezione e abuso di potere. Ritenuto tra gli ispiratori del maldestro tentativo del presidente Yoon Su-yeol di imporre la legge marziale lo scorso 3 dicembre, Kim è stato trasportato in una cella di protezione e le condizioni di salute sono stabili, secondo quanto ha riferito in Parlamento un funzionario dell’amministrazione penitenziaria. Su di lui pende il sospetto di un ordine dato ai suoi vice di schierare il personale militare al Parlamento e alla Commissione elettorale nazionale.

Il caos in cui è precipitato il Paese a seguito della legge marziale, dichiarata da Yoon e revocata sei ore dopo in seguito alla bocciatura parlamentare, non accenna a placarsi, mentre le indagini procedono a passo spedito e puntano sul presidente Yoon, sparito dagli eventi pubblici tra la rabbia e l’incredulità scatenate a livello nazionale. Oh Dong-woon, a capo dell’Anticorruzione, ha dichiarato che il suo ufficio proverà a «detenere o arrestare» Yoon. «Se la situazione lo consentirà, cercheremo un arresto di emergenza o uno basato su un mandato del tribunale», ha spiegato Oh, citato dalla Yonhap, in un’audizione parlamentare. Valutazioni espresse mentre la polizia ha provato a fare irruzione nell’Ufficio presidenziale (fermata dalle guardie di sicurezza) alla ricerca di documenti utili a ricostruire responsabilità della legge marziale, a partire dal verbale (introvabile, secondo i media locali) della riunione che ha preceduto la svolta autoritaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA