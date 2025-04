L’ex ministro Barca al “Mossa” 

È Fabrizio Barca, economista ed ex ministro per la Coesione sociale del Governo Monti, l’ospite che interviene oggi dalle 9.15 nell’istituto tecnico “Mossa” all’incontro con i diplomandi dal titolo “Disuguaglianze: a che punto siamo con l’articolo 3 della Costituzione? Che fare”. Un’assemblea che nasce grazie all’adesione della scuola superiore cittadina al programma Peses (Programma di educazione per le scienze economiche e sociali), promosso dall’università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dal professor Carlo Cottarelli, che offre l'opportunità agli studenti di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica ed economica italiana. «La notizia dell'accoglienza della nostra domanda all'interno del programma 2024/’25 ci è stata data direttamente dal professor Cottarelli. A questa è seguita una sollecita corrispondenza fin dai primi mesi del nuovo anno scolastico con il personale di Peses e in particolare con il team di Fabrizio Barca», spiega Rosella Zoccheddu, referente dell’Orientamento e Pcto del “Mossa”. ( m. g. )

