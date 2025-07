L’ex Mediterraneo in cerca di rilancio da oltre dieci anni 

Dieci anni fa gli eredi dell’imprenditore Romano Fanti lo vendettero a un imprenditore russo. Sembrava che dovesse iniziare da lì il futuro dell’hotel Mediterraneo, in viale Diaz-piazza dei Centomila. Per decenni ci avevano soggiornato migliaia di turisti, oltreché le squadre di calcio che affrontavano il Cagliari (che alla vigilia delle partite andavano anche nel vicino al Panorama). Il bar-pasticceria, invece, era un punto di riferimento della Cagliari-bene con i dolci apprezzati e una sala da the frequentatissima.

I lavori erano appena iniziati, proprio con la demolizione della parte del bar e la realizzazione di una struttura in ferro che avrebbe costituito un nuovo “corpo” dell’albergo. Ma in breve tempo ci fu lo stop ai lavori per ragioni legate all’embargo nei confronti della Russia e a una lite giudiziaria tra i proprietari e le imprese che stavano effettuando i lavori. Poi arrivarono i licenziamenti del personale e da allora è tutto bloccato. Inutili anche i tentativi di alcuni imprenditori di acquistare l’hotel. E chissà che cosa ne sarà di questo pezzo di storia della città che si affaccia sulla basilica di Bonaria e su quella che potrebbe diventare una vera piazza.

