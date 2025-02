L’ex mattatoio potrebbe ospitare Abbanoa 

Il prossimo appuntamento per definire lo scambio di immobili pubblici nell’ambito “Piano Città di Cagliari” (finanziato con oltre 60 milioni di euro) è fissato a marzo. Nel vertice di giovedì scorso, i massimi rappresentanti degli Enti coinvolti nell’accordo (Comune, Città Metropolitana, Agenzia del Demanio, Autorità portuale, Regione e Università) hanno stabilito le tematiche su cui discutere il mese prossimo. Al primo punto l’ex carcere di Buoncammino, senza dubbio il bene più pregiato del portafogli immobiliare dello Stato. L’obiettivo è aprire il vecchio edificio sul colle omonimo per trasformarlo in uno spazio dove possano convivere studenti universitari e uffici degli Enti statali, uniti da un minimo comune denominatore: la cultura. Sul piatto anche l’ex scuola e la piscina di via Abruzzi, spesso occupati da senzatetto e vandalizzati. L’accordo prevede di destinare l’edificio abbandonato a sede dei Carabinieri del Noe e a uffici della Asl, mentre l’impianto sportivo (mai entrato in funzione) dovrebbe finalmente essere concluso.

In discussione anche il trasferimento dei locali di Abbanoa di viale Diaz nell’ex mattatoio comunale di via Po. Un’operazione che consentirebbe un risparmio di 700.000 euro all’anno. (a. a.)

