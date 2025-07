L’ex mattatoio lascia spazio al parco 

Per un lunghissimo tempo è stato un luogo abbandonato, simbolo del degrado urbano. L’edificio dell’ex mattatoio in via Martiri delle Libertà, con oltre 40 anni di storia alle spalle, rappresentava una ferita aperta nel cuore della città. Spesso rifugio per senzatetto, tossicodipendenti e persone in condizioni di estremo disagio, la struttura era da tempo oggetto di segnalazioni e richieste di intervento da parte dei residenti.

Avvio alle ruspe

Ora quel capitolo si chiude. Ieri mattina le ruspe delle ditte Dessena di Orosei e Licheri di Sarule, che si sono aggiudicate l’appalto per un valore complessivo di 472 mila euro, hanno dato ufficialmente il via ai lavori di demolizione, aprendo una nuova fase: quella della rigenerazione urbana. Al posto del vecchio edificio nascerà un nuovo spazio verde e accessibile, che restituirà alla comunità un’area di grande valore ambientale e culturale, rimasta per anni sottoutilizzata.

Rigenerazione urbana

Il progetto, redatto dall’architetto Virgilio Colomo e finanziato dal Ministero e dalla Regione, grazie al Piano delle periferie, punta a valorizzare un polmone verde della città mai sfruttato appieno per le sue potenzialità. Si tratta, infatti, dell’unico vero parco archeologico urbano della Sardegna, dove un nuraghe, quello di Tanca Manna, si integra in maniera unica con il tessuto cittadino. L'area di "Tanca Manna" infatti è anche interessata al progetto per la valorizzazione della zona archeologica, risalente al tempo del bronzo medio (dal 1700 al 1300 a.C.) dove sono previste una serie di opere per la fruibilità del sito da parte dei visitatori e le attività di studio sull'area nuragica, che comprende anche i resti di alcune capanne.

L’intervento

Il piano prevede la rimozione degli elementi di degrado, interventi di manutenzione diffusa e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo 800 metri e largo 2, che collegherà via Montale alla parte alta del complesso nuragico. Il tracciato sarà completamente accessibile e dotato di illuminazione a terra, oltre a un impianto di irrigazione automatizzato. Laddove sino a ieri crollavano alberi ora si potrà passeggiare e passare ore di relax.

Le attività coinvolgono anche figure specialistiche visto che si interviene in un’area sottoposta a vincolo, come un archeologo, incaricato delle indagini e degli scavi, e un agronomo, responsabile della messa in sicurezza e della conservazione degli alberi di pregio. Alcuni esemplari a rischio caduta verranno rimossi e riutilizzati in chiave sostenibile per la realizzazione di sedute in legno, affiancate da blocchi di granito, in un’opera di ingegneria naturalistica che rispetta l’identità del luogo.

Il nuovo percorso avrà il suo punto di partenza alla fontana di via Montale e sarà un’occasione concreta per restituire ai cittadini un’area verde e storica, trasformandola in uno spazio di incontro, cultura e benessere.

