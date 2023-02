L’ex mattatoio ai vigili del fuoco 

Nessuno (per ora) lo vuole, il prezzo crolla ma spunta un’idea che nei prossimi giorni potrebbe addirittura trovare concretezza: trasferire i vigili del fuoco e pure il cantiere comunale nella sede dell'ex mattatoio di via Nazionale.

Il gigantesco edificio all’ingresso del Pip è chiuso da otto anni dopo che gli ex gestori lo hanno restituito al Comune. Il prezzo di cessione è sceso a circa un milione (con possibile sconto del 20 per cento), ma adesso i piani sono diventati altri: «Esistono interlocuzioni – sottolinea Antonio Caggiari, consigliere comunale nonché vigile del fuoco in pensione, quindi “paladino” dell’operazione - per capire se e come trasferire la caserma dei vigili da via Roma all’ex mattatoio: con le opportune modifiche riteniamo sia un percorso fattibile e ne gioverebbe il territorio: la posizione della caserma sulla statale 126 è baricentrica e i tempi di intervento risulterebbero accorciati». Nei prossimi giorni previsto un incontro fra amministrazione e vigili per sondare il campo.