L’ex magistrato Pietro Grasso racconta le vittime della mafia 

«Storie di sangue, amici e fantasmi - Ricordi di mafia». Pietro Grasso, ex magistrato ed ex senatore, sarà a Tortolì per la presentare il suo ultimo libro, il primo aprile, alle 18.30, al teatro San Francesco. L’opera scava nella memoria, riportando alla luce storie di uomini e donne che hanno vissuto e subito la violenza mafiosa. Organizza l’associazione Simul, nell’ambito del festival Impressioni letterarie, con il patrocinio del Comune. Alessandro Piras modererà l’incontro, mentre Antonio Ghironi darà voce attraverso letture alle intense pagine del libro. A sostegno dell’iniziativa “Amici della cultura”, un gruppo di cittadini, aziende e associazioni che promuovono la cultura a Tortolì. (fe. me.)

