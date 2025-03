L’ex hotel diventa un centro per anziani 

Da albergo a quattro stelle a comunità integrata per anziani a cinque piani. Il futuro dell’ormai ex Hinterland hotel - chiuso da alcuni anni e venduto di recente a nuovi imprenditori intenzionati a realizzare un centro per pensionati - è tracciato, in linea con il declino degli alberghi che regna nel Cagliaritano. Selargius compresa, che resta senza un hotel in città, a parte il Quadrifoglio di via Peretti di fatto più funzionale a Cagliari. Cresce invece l’extra alberghiero. «Bisogna puntare sul marketing territoriale e sul rilancio turistico della città», il commento dai banchi della minoranza e di Federalberghi Sud Sardegna.

Passato glorioso

Sono lontani i tempi in cui l’albergo di viale Vienna ospitava le squadre di calcio avversarie in occasione delle partite in casa del Selargius al Generale Porcu. Punto di riferimento anche per imprenditori in trasferta, vacanzieri occasionali diretti verso il Poetto, location per convegni e incontri politici. Da qualche anno è calato il silenzio, sino al recente acquisto da parte di una Srl con sede nell’Oristanese che ha deciso di investire in città e aprire cinque comunità integrate per anziani autonome, una in ogni piano dell’ex hotel selargino. Il progetto per il cambio di destinazione d’uso e l’adeguamento della struttura è già stato presentato in Comune, in attesa del sì definitivo con la conferenza di servizi fissata per il 22 aprile nell'ufficio Suape di piazza Cellarium.

Una crisi, quella degli hotel, che non riguarda solo Selargius. «C’è una morìa di alberghi a Cagliari e hinterland», ammette il presidente di Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura. «Un peccato, le amministrazioni locali potrebbero e dovrebbero fare molto di più per valorizzare i territori e attirare l’attenzione dei turistici, e di conseguenza incentivare anche la presenza di strutture ricettive».

Accoglienza

In aumento i bed and breakfast - 10 quelli ufficiali - 6 gli affittacamere. «Serve un marketing territoriale che faccia conoscere di più la nostra città, e favorisca la nascita di strutture ricettive e ristoranti», commenta l’esponente della minoranza Riccardo Cioni. «Le potenzialità ci sono, occorre conquistare i giusti finanziamenti e lavorare su grandi manifestazioni e pacchetti turistici». Sul rilancio turistico e culturale della città si batte da mesi anche il consigliere Franco Camba: «dobbiamo investire sulla promozione del territorio», ripete da tempo.

Dal Comune parla il sindaco Gigi Concu. «Un fenomeno, quello della moria di strutture alberghiere, che interessa tutto il territorio nazionale, e per il quale credo che le singole amministrazioni possano fare ben poco», dice. «Poi sicuramente la promozione del territorio può essere un incentivo per le iniziative imprenditoriali, che comunque restano esclusivamente in mano ai privati alle prese anche con un caro prezzi generalizzati che credo rappresenti la principale voce che incide sulle chiusure e frena nuove aperture. Di contro cresce l’extra alberghiero, con affitta camere e bed and breakfast presenti anche nel nostro territorio, e che testimoniano un evidente cambio del mercato».