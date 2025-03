L’ex hacker diventa consulente informatico in tribunale 

Le prime consulenze erano state informali ma adesso Fabio Petta ha un incarico che è agli atti di un procedimento penale. Petta (52 anni, olbiese) è stato il primo hacker italiano a essere perseguito e indagato dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), il servizio di intelligence della Polizia di Stato per la sicurezza informatica nazionale, nei prossimi giorni parteciperà un incidente probatorio in veste di consulente di parte. La parabola è completata, l’ex hacker sardo mette le sue competenze al servizio della giustizia. Petta è stato nominato dagli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu per un delicato accertamento tecnico che riguarda un professionista olbiese. L’uomo è accusato di detenzione di materiale pedopornografico, foto e video che ritraggono minori sono stati individuati dalla Polizia Postale dopo la segnalazione partita da un cloud. La persona denunciata sostiene di non avere mai scaricato il materiale e l’incidente probatorio (procede la Procura distrettuale di Cagliari) sarà il passaggio decisivo per accertare la circostanza. Petta in qualità di consulente informatico si sta occupando anche di diffamazione via social, revenge porn, cyberbullisno e stalking.

