L’ex guardia medica è diventata il palazzo dei gatti 

Una volta era la sede della guardia medica. Oggi questo piccolo edificio di via Gramsci, nel cuore del centro di Sestu, è un quadrato di cemento sbucciato, con erba alta e fichi d’india che prosperano sul tetto. Una rovina urbana che indigna chi abita o lavora in zona.

Parla per esempio Pierpaolo Meloni, che gestisce il centro culturale Spazio Samsa, proprio di fronte: «Sicuramente trovare questa situazione davanti alla nostra sede è un vero peccato. Anche perché proprio accanto è iniziato il restauro dell’ex mercato. Questo spazio è grande, si potrebbero fare tante cose. So che il Comune si sta impegnando ma i tempi sembrano lunghi».

«Per me sarebbe da demolire, è in pessime condizioni», dice invece Graziano Manca dalla panchina della piazzetta poco lontano. L’edificio appare in condizioni fatiscenti ma almeno le mura si potrebbero recuperare; intanto è nata una piccola colonia felina, frequentata da diversi gatti. Qualcuno porta loro il cibo e ha sistemato anche delle cucce, anche se un lucchetto rende inaccessibile il giardino. La vecchia guardia medica ha chiuso vent’anni fa ma in questo 2024 qualcosa potrebbe finalmente muoversi: la sindaca Paola Secci e la dirigenza Asl confermano che sono in corso trattative per il trasferimento della proprietà al Comune, così potranno iniziare lavori di restauro, o demolizione. Magari con un occhio di riguardo per i gatti. .

