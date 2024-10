L’ex Franchi affossa l’Alghero e lancia l’Ossese 

Alghero 0

Ossese 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Pireddu, Delizos (26’ st P. Carboni), Broboric (42’ st Manunta), Kamana, Sini, Scanu (28’ st Mereu), Mula, Spanu (42’ st Marras), M. Sanna (8’ st M. Carboni), Scognamillo. In panchina Gobbi, F. Sanna, Serna, Gamarra. Allenatore Gian Marco Gandon.

Ossese (4-4-2) : Sechi; Tuccio, Ubertazzi, Sechi, Scipioni (12’ st Russu), Tanda (22’ st Madeddu), Nurra (19’ st Porcheddu), Scanu, Franchi (24’ st Vinci), Virdis, Pinna (12’st Gueli). In panchina Fancellu, Mascia, Carboni, Saba. Allenatore Giacomo Demartis.

Arbitro : Vincenzo Melis di Ozieri.

Rete : 3’ st Franchi.



Alghero. Con una rete dell’ex giallorosso Franchi, l’Ossese sbanca per 1-0 il sintetico del Pino Cuccureddu di Alghero e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia di categoria.

Dopo lo 0-0 del Walter Frau ci si attendeva un Alghero più arrembante ma, come già nella sfida di campionato, ad avere la meglio sul campo di Maria Pia sono i ragazzi di Giacomo Demartis. La rete decisiva arriva in apertura di ripresa, quando il cross di Virdis dalla destra trova l’argentino Franchi pronto alla deviazione vincente. L’occasione più ghiotta per l’Alghero arriva a due minuti dalla fine, con Sechi che blinda la qualificazione su un tap-in di Scognamillo. Con questo risultato l’Ossese prosegue il suo cammino dimostrando di avere tutte le intenzioni di replicare la vittoria nella competizione già fatta sua lo scorso anno.



