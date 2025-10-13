VaiOnline
Il giallo di Tuvixeddu.
14 ottobre 2025 alle 00:11

L’ex fidanzato di Manuela Murgia: «Sto vivendo un incubo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha ribadito, come già fatto a L’Unione Sarda, di «vivere un incubo», di essere «innocente» e che non vede l’ora «che finisca tutto». Enrico Astero, 54 anni, indagato per la morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, è stato raggiunto dall’inviato delle Iene, Alessandro Sortino, e – a telecamere ben distanti, nella puntata andata in onda domenica dopo la mezzanotte – ha detto di «non c’entrare nulla» e di aver spiegato tutto «agli investigatori che lo avevano interrogato all’epoca per più di dieci ore». Nel terminare il colloquio con Sortino conclude: «sono innocente».

Nella seconda puntata dedicata al caso di Manuela Murgia, l’inviato delle Iene ripercorre la vicenda attraverso le voci delle sorelle della ragazza e della criminologa Maria Marras. Aprendo a un’ipotesi: quella che la sedicenne possa essere rimasta coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei, «un giro losco nel suo quartiere», come evidenzia Sortino annunciando una nuova puntata. Durante la trasmissione viene raggiunto anche Alessandro, cugino di Astero: mai indagato, è stato ipotizzato potesse essere alla guida dell’auto color blu metallizzato su cui quella mattina è stata vista salire Manuela. «Non ero io», le sue parole, dal citofono. Tanti, troppi i dubbi e i comportamenti strani della ragazza in quel dannato 4 febbraio: lascia sola la cuginetta uscendo due volte di casa, la seconda dopo essersi truccata in fretta, indossando i jeans sopra i leggins, viene vista salire su un’auto, e si era portata dietro dei soldi. Il giallo su quello che era stato archiviato come suicidio, per poi essere riaperto con l’ipotesi di omicidio, è sempre più misterioso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  