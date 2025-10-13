L’ex fidanzato di Manuela Murgia: «Sto vivendo un incubo» 

Ha ribadito, come già fatto a L’Unione Sarda, di «vivere un incubo», di essere «innocente» e che non vede l’ora «che finisca tutto». Enrico Astero, 54 anni, indagato per la morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, è stato raggiunto dall’inviato delle Iene, Alessandro Sortino, e – a telecamere ben distanti, nella puntata andata in onda domenica dopo la mezzanotte – ha detto di «non c’entrare nulla» e di aver spiegato tutto «agli investigatori che lo avevano interrogato all’epoca per più di dieci ore». Nel terminare il colloquio con Sortino conclude: «sono innocente».

Nella seconda puntata dedicata al caso di Manuela Murgia, l’inviato delle Iene ripercorre la vicenda attraverso le voci delle sorelle della ragazza e della criminologa Maria Marras. Aprendo a un’ipotesi: quella che la sedicenne possa essere rimasta coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei, «un giro losco nel suo quartiere», come evidenzia Sortino annunciando una nuova puntata. Durante la trasmissione viene raggiunto anche Alessandro, cugino di Astero: mai indagato, è stato ipotizzato potesse essere alla guida dell’auto color blu metallizzato su cui quella mattina è stata vista salire Manuela. «Non ero io», le sue parole, dal citofono. Tanti, troppi i dubbi e i comportamenti strani della ragazza in quel dannato 4 febbraio: lascia sola la cuginetta uscendo due volte di casa, la seconda dopo essersi truccata in fretta, indossando i jeans sopra i leggins, viene vista salire su un’auto, e si era portata dietro dei soldi. Il giallo su quello che era stato archiviato come suicidio, per poi essere riaperto con l’ipotesi di omicidio, è sempre più misterioso.

