L’ex episcopio cade a pezzi 

Si dilatano i tempi per restaurare uno dei principali gioielli architettonici di Tortolì. Se la conclusione dei lavori era prevista per il 13 dicembre scorso, il nuovo termine è fissato per il prossimo novembre. Intanto la facciata che dà su via Stazione sta crollando: una porzione di muro, costruito con blocchi in ladiri, si è sbriciolata è il materiale è scivolato nel cortile attiguo all’area esterna dell’edificio che ospita la scuola materna. Ieri mattina l’impresa titolare dell’appalto milionario è tornata in cantiere dopo tre mesi: la sospensione dei lavori è stata necessaria per completare una variante.

La vicenda

Uno degli edifici più antichi di Tortolì è il Palazzo dei Conti Quigini-Puliga, già sede vescovile e dell’Episcopo diocesano fino al 1927. Lo stabile di via Vittorio Emanuele, progettato da Antonio Pinna, venne inaugurato nel 1831 e posseduto dal Monte di Riscatto, dalla famiglia Quigini-Puliga e infine dai Locci-Cardia. Nel 1882 parte del caseggiato divenne sede scolastica fino alla chiusura definitiva durante il Fascismo. Per la riqualificazione erano stati stanziati 2,2 milioni di euro, dei quali 1,2 provenienti dal ministero dei Beni culturali, 900 mila dalla Regione e 120 mila dalla diocesi di Lanusei. I lavori, consegnati il 20 settembre 2021, sarebbero dovuti durare 450 giorni. Ma la scadenza del 13 dicembre 2022 è stata disattesa perché i progettisti hanno elaborato una variante. Oltre 70 giorni di silenzio, rotto soltanto alle 8 di ieri quando gli operai dell’impresa Galadini di Civita Castellana, in associazione con la Gife di Roma, hanno riaperto i cancelli. Ma soprattutto intervenendo sul crollo dei blocchi in ladiri.

Il futuro

In base al protocollo d’intesa firmato dal ministero dei Beni culturali, Regione e Diocesi, l’ex palazzo dei conti Quigini-Puliga dovrebbe rimanere di proprietà della Curia, ma sarà messo a disposizione della cittadinanza e convertito a centro culturale. Nelle intenzioni la nuova struttura sarà casa per convegni, incontri e iniziative culturali. Nel Novecento, durante l’episcopato di monsignor Emanuele Virgilio, l’edificio ha ospitato anche l’ambulatorio antimalarico e dagli anni Sessanta ha accolto le suore Vincenziane.