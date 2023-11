L’ex Enap di nuovo centro migranti? 

Un centro migranti in città? Pare che la Prefettura possa essere orientata verso la designazione dell’ex centro di formazione professionale di via Mazzini come hot spot. Sulla carta non sarebbe una novità perché Carbonia ricorda ancora il periodo in cui, una decina di anni fa, lo stesso centro Enap (compendio privato, da un anno sottoposto ad asta fallimentare) ospitò i migranti sub sahariani. Abbastanza per creare polemica in città visto che l’ultima esperienza si chiuse per un problema di sicurezza per la comunità con il centro trasformato quasi in terra di nessuno e con un allarme prostituzione.

La ricerca

Che il Governo e la Prefettura da mesi siano a caccia anche nel Sulcis Iglesiente di sedi in cui ospitare migranti è arcinoto. «Corre voce – conferma Checco Fele, ex consigliere comunale - che i locali ex Enap possano essere rilevati per creare un hotspot: se fosse vero sarebbe necessario acquisire quantomeno il parere del Comune e sapere se sono interessati dall’operazione anche altri Comuni del Sulcis Iglesiente che dispongono di locali capienti e strutturati». Dal sindaco Pietro Morittu non arrivano per ad3esspo conferme nè smentite. Precisa però che «nell’ipotesi in cui l’orientamento fosse confermato siamo sicuri che la Prefettura sappia ascoltare, come già accaduto per Iglesias, i pareri dei rappresentanti della comunità di Carbonia». A Iglesias la Prefettura pensava all’ex carcere: «Idea accantonata – spiega il sindaco Mauro Usai – perché avevamo e abbiamo tuttora in corso un progetto di integrazione sociale per 40 migranti che valeva come clausola di salvaguardia: vogliamo raddoppiarlo, ma nel frattempo le norme di salvaguardia che ci esentavano dall’hot spot sono decadute, ma sono contrario all’uso del carcere».

I pareri

I rumors sull’ipotesi Enap sono giunti anche alle orecchie della politica cittadina. Secondo Daniela Garau, consigliera di FdI, «occorre invitare il Comune a capire cosa ci sia di ipotizzabile nel breve periodo: i ragionamenti sull’essere favorevoli o meno dipendono anche su eventualmente quanti migranti verrebbero e per quanto tempo». Interviene anche Monica Atzori, Gruppo Misto: «Se così fosse, auspico un bilanciamento fra le esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti delle persone». Alla finestra anche i creditori Enap: «Di qualsiasi operazione si tratti – analizza l’avvocato Marco Zusa – i miei clienti si augurano un beneficio economico in attesa della fine dell’asta fallimentare».

RIPRODUZIONE RISERVATA