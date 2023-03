L’ex distillerie Capra restano senza soldi 

Per ora restano fuori dal Piano nazionale di ripresa e resilienza le ex distillerie Capra: il progetto è risultato idoneo, ma i fondi di fatto non sono bastati per finanziare tutte le proposte inserite in graduatoria.

Nel frattempo il Comune ha comunque richiesto e ottenuto un mutuo di oltre 1 milione di euro - da Cassa Depositi e prestiti - per acquistare i ruderi delle ex distillerie, un passaggio necessario per avere finanziamenti pubblici e realizzare una fabbrica dell’innovazione, così come è previsto nel progetto definito dall’Università di Cagliari come ente capofila, insieme all’assessorato comunale all’Urbanistica. La proposta parte dallo stato attuale del fabbricato fra via Gorizia e piazza Santa Maria, con torretta e ciminiera che saranno restaurate senza essere demolite: all’interno sono previsti uffici, laboratori e spazi per la ricerca e lo studio, e ascensori per collegare i due piani. Con la corte centrale che fungerà da piazza pubblica aperta alla città: una struttura che ospiterà un centinaio di persone, oltre ad una foresteria riservata a ricercatori e studiosi.

Nessun finanziamento incassato però, anche se la speranza è che vengano previste ulteriori risorse per i progetti - come quello delle ex distillerie quartesi - rimasti a secco ma risultati idonei. In alternativa c’è il piano delle alienazioni, con una serie di beni comunali in vendita - l’ex Buddha Beach, terreni inutilizzati e locali commerciali - che si spera possa fruttare quei 7 milioni di euro necessari per la rinascita dell’ex fabbrica di bibite nel rione di Cepola.

