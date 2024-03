L’ex dirigente porta il Comune in tribunale 

Giovanni Piroddi prepara il conto al Comune. Attraverso il suo avvocato, Vito Cofano, l’ingegnere originario di Ilbono ha presentato ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Lanusei per il risarcimento di 11.400 euro come somma delle spese legali sostenute per l’inchiesta in cui era stato coinvolto. Nel 2015 il professionista, all’epoca responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Tortolì, era finito sotto indagine per corruzione e turbativa d’asta in concorso con altre due persone. Ma nel 2021, su richiesta del procuratore Biagio Mazzeo, il gip Francesco Alterio aveva disposto l’archiviazione. Così adesso, proprio per ottenere il rimborso delle spese legali, l’ingegnere, da qualche tempo passato alla Protezione civile, si è rivolto all’autorità giudiziaria. Il giudice, Giada Rutili, ha fissato l’udienza martedì 26. A sua volta l’amministrazione comunale, in carica da meno di un anno, ha disposto la costituzione in giudizio con successiva nomina di un legale. ( ro. se. )

