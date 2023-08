L’ex direttrice Cacip  muore sulla barca dopo un’immersione 

Risalita sulla barca dopo un’immersione, ha avuto un malore davanti agli sguardi terrorizzati degli amici della società di diving con cui ieri mattina aveva organizzato un’escursione nel Golfo di Cagliari per vedere un relitto. Inutili i soccorsi.

La vittima

Anna Maria Congiu - cagliaritana, 56 anni il prossimo settembre, ex direttrice del Cacip e subacquea esperta – è morta non appena arrivata sul molo del porticciolo di Capitana verso le 11 di ieri. Ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 ma tutti i tentativi di rianimarla sono stati vani. Una tragedia sconvolgente, una disgrazia i cui contorni saranno chiariti solo dall’autopsia che verrà effettuata oggi o domani dal nuovo direttore di medicina legale del Brotzu, il professor Roberto Demontis, che ha avuto l’incarico dal pm titolare del fascicolo Ginevra Grilletti. Le indagini sulla tragedia sono affidate alla Capitaneria di porto e alla polizia.

A questo punto appare probabile il sequestro del computer e della bombola della subacquea. Gli inquirenti dovranno infatti verificare lo stato dell’attrezzatura e se sia stata colpita da un’embolia. Particolare attenzione sarà ovviamente data ai dati sulla risalita in superficie, uno dei momenti più delicati per chi fa immersioni. L’obiettivo è quello ovviamente di capire il perché di una morte così inaspettata in una mattinata che doveva essere solo di svago.

La tragedia

La donna, che viveva con la famiglia a Poggio dei Pini (Capoterra), era conosciuta come una subacquea di grande esperienza. Sembra che ieri indossasse la sua attrezzatura personale (partecipava ad una escursione del Centro diving per visitare un relitto) con un gommone partito da Marina Piccola. Si è tuffata con la bombola. Poi la risalita e, una volta tornata sul gommone, il malore fatale. L’allarme è stato immediato con l’intervento della Guardia costiera e della Polizia. Mobilitato il 118 con l’unita medicalizzata. Si è sperato nel miracolo, l’imbarcazione con la vittima è stata indirizzata nel porticciolo di Capitana dove in pochissimo tempo è arrivata l’ambulanza. È stato mobilitato anche l'elisoccorso.

La tempestività dell’intervento però non è servita: Anna Maria Congiu è morta sulla banchina del porticciolo quartese. Senza esito tutti i tentativi di salvarla andati avanti per un’ora. Alla fine, i medici si sono dovuti arrendere dichiarando la morte della donna tra la disperazione degli amici e dei familiari. Un incidente, una tragica fatalità, con la notizia che si è rapidamente diffusa suscitando grande commozione. Al porto di Capitana sono arrivati i militari della Guardia costiera e gli agenti della Questura di Cagliari. Poi l’avvio delle indagini con le prime testimonianze dei partecipanti all’immersione.

Chi era

Dal 2015 allo scorso anno direttrice generale del Consorzio industriale provinciale di Cagliari (Cacip), Anna Maria Congiu da qualche mese era tornata in forze alla Provincia del Sud Sardegna. Laureata in giurisprudenza con 110 e lode, era stata funzionaria direttiva a Elmas, project manager ad Ancitel Sardegna e dal 2007 dirigente dell'amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias.

Nel pomeriggio la salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Al medico legale Roberto Demontis il compito di svelare le cause della tragedia.

