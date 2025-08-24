VaiOnline
Salerno.
25 agosto 2025 alle 00:20

L’ex di Tina «tranquillo e lucido», non ha risposto al magistrato 

Salerno . Non parla Christian Persico, il muratore trentasettenne finito in carcere con l’accusa di aver soffocato la donna con cui aveva avuto una lunga relazione, Tina Sgarbini, 47 anni, che, ha raccontato il padre della vittima, «l’aveva cacciato di casa, perché faceva i comodi suoi e non lavorava». È stato rintracciato dai carabinieri non lontano dal luogo del delitto, a Montecorvino Rovella, paese vicino a Salerno. Portato in caserma a Battipaglia, con il pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di fermo per omicidio ha fatto scena muta. Il suo avvocato lo ha descritto «tranquillo e lucido», aggiungendo che «si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre alle sue generalità, non ha reso altre dichiarazioni». Probabilmente una strategia difensiva in vista dell’udienza di convalida davanti al gip, che si terrà nelle prossime ore. Gli investigatori, intanto, sono al lavoro per ricostruire nel modo più dettagliato possibile cosa è avvenuto la notte tra venerdì e sabato in quell'appartamento dove Tina è stata assassinata.

Per ora si conosce la causa della morte (la donna è stata soffocata, conferma il medico legale), ma le ipotesi circolate (strangolata, oppure asfissiata con una pellicola per alimenti), dovranno aspettare l’esito dell’autopsia. Sul punto dovrà rispondere l’uomo fermato, una cui prima ammissione di colpa è contenuta nel biglietto lasciato ai genitori: «Ho fatto una cavolata», ha scarabocchiato, manifestando poi l’intenzione di suicidarsi. I familiari hanno avvisato i carabinieri, che sono andati a casa di Tina e hanno scoperto il cadavere. Persico, invece, era scappato: quando i carabinieri lo hanno bloccato, avvisati da qualcuno che l’aveva riconosciuto, si è consegnato senza opporre resistenza.

