L’ex detenuto testimonial della rinascita 

Fabrizio Maiello, ex detenuto dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia e oggi testimonial della Nazionale italiana sacerdoti, domani incontrerà i giovani nella chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, alle 17, per raccontare la sua storia di rinascita.

L’evento è intitolato “Davanti alle sfide della vita”. Parteciperà anche il ct della squadra, Moreno Buccianti. Maiello spiegherà com'è possibile rimediare agli errori e come evitare di commetterli. La tappa monserratina è parte di un tour di appuntamenti in Sardegna che Maiello terrà questo weekend per discutere coi giovani di educazione alla legalità, prevenzione e contrasto al bullismo e alla violenza di genere, temi di cui è testimonial in tutta Italia. «Siamo lieti di ospitarlo, sarà un incontro importante per i ragazzi», dice il parroco don Walter Onano, che tra l'altro milita proprio nella Nazionale dei sacerdoti. (ste. lap.)

