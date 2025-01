L’ex convento si trasforma in un grande giardino per AmaQuartu 

Si è vestito di verde il chiostro dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. L’occasione è stata la seconda e ultima giornata di questo ricco fine settimana della rassegna “AmaQuartu”, organizzata da Cittadinanza Attiva Oikos e finanziata dal Comune nell’ambito di “Ripensare la e le città”.

Ieri il tema era “Plant swap, rinvaso e tisana”: un’intera mattina a scambiarsi le piante, a imparare le tecniche del rinvaso, bevendo tutti insieme una tisana calda sotto la guida esperta di Daniela Lai. «Queste iniziative sono utili e importanti» ha detto, «perché al di là dello scambio in sé, servono per socializzare, per stare insieme nel nome di un interesse comune e nel rispetto della natura. Si lasciano i social e ci si vede in faccia». Così davanti al bancone attrezzato di talee, fiori e piante varie erano in tantissimi: uomini, donne, giovani e meno giovani.

E sempre per AmaQuartu prosegue al Margine Rosso, nei muri a pochi passi dalla rotatoria, la realizzazione di un murale che ha come tema Molentargius e i fenicotteri. A dargli vita è l’artista Retro che farà anche un ciclo di incontri con gli studenti. (g. da.)

