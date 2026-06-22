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Silì.
23 giugno 2026 alle 00:20

L’ex convento al Municipio 

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Accordo raggiunto per riportare al patrimonio comunale l’ex convento “La Maddalena” di Silì. Su proposta dell’assessore al Patrimonio, Paolo Angioi, la Giunta ha approvato la transazione con la Congregazione delle Pie suore della Redenzione, chiudendo una trattativa che permetterà all’Ente di rientrare in possesso del complesso e di proseguire il percorso di riqualificazione finanziato con fondi europei. L’immobile era stato donato dal Comune alle religiose nel 1956 con il vincolo di destinarlo ad attività assistenziali.

Dopo la cessazione del servizio, comunicata dalla Congregazione alla fine del 2023, l’Amministrazione aveva avviato le procedure per far valere la clausola che prevedeva il ritorno del bene all’Ente in caso di interruzione delle attività. Durante le trattative per la restituzione dell’immobile, la Congregazione ha chiesto un ristoro economico per le opere di miglioramento. La richiesta iniziale ammontava a 46mila euro, cifra contestata dal Comune. Poi le suore hanno formulato una nuova proposta di 23mila euro per chiudere ogni pretesa e l’amministrazione ha ritenuto congrua la soluzione che consente di evitare un contenzioso giudiziario. ( m. g. )

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