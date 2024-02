L’ex Comune diventa un poliambulatorio 

Il potenziamento delle strutture e dei servizi socio-sanitari in Trexenta passa attraverso la realizzazione delle Case della salute (o Case della comunità) di Mandas e Senorbì . Anni di attesa, lungaggini burocratiche e continui rinvii sull’inizio lavori: sono storie analoghe quelle legate alla nascita dei due importanti presidi sanitari, per i quali finalmente si intravede qualcosa di concreto all’orizzonte.

Mandas

A Mandas il progetto Casa della salute ha incassato l’okay dell’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. Sono stati stanziati 250.000 euro per trasformare i locali dell’ex Comune in un vero e proprio hub di prossimità per le cure primarie e per i supporti sociali ed assistenziali, punto essenziale di accoglienza ai servizi sanitari.

L’importante struttura, intitolata all’ex assessore regionale alla Sanità Giorgio Oppi, scomparso quasi due anni fa, attualmente ospita la sede del poliambulatorio e dei servizi socio-assistenziali del territorio. «Quello che faremo - spiega il sindaco Umberto Oppus - è potenziare il nostro presidio sanitario nel cuore del paese, attraverso una serie di importanti interventi che consentiranno la nascita di una vera e propria Casa della comunità in grado di garantire funzioni di assistenza sanitaria primaria, prevenzione e promozione della salute».

Il programma

L’obiettivo è ottenere un polo sanitario che possa costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione e che possa avere al suo interno ambulatori specialistici, area prelievi e vaccinazioni e area dei programmi di prevenzione e di promozione della salute. È perciò un percorso a tappe quello finalizzato al potenziamento dei servizi socio-sanitari di Mandas. Nel poliambulatorio di piazza Giovanni XXIII è in funzione l’apparecchiatura di alto livello per gli esami della Moc (Mineralometria ossea computerizzata), una moderna tecnica di investigazione medica, utilizzata per diagnosticare l’osteoporosi. L’apparecchiatura, acquistata anni fa e per molto tempo rimasta inutilizzata, è disponibile per soddisfare le esigenze della popolazione della Trexenta, del Gerrei, del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.

Senorbì

Anche a Senorbì sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione della nuova Casa della salute. La sede scelta è quella adiacente al poliambulatorio Asl di via Campiooi, in modo da avere un unico polo sanitario in posizione strategica. Si tratta di un investimento che sfiora i due milioni di euro. «È un progetto atteso da tempo fondamentale per perseguire il potenziamento dei servizi sanitari rivolti alla popolazione», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

